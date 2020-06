भारत-चीन के सैनिकों के बीच गालवन घाटी में हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए

साइना नेहवाल कहा- शहीदों को सलाम करती हूं, जवानों के परिवार के बारे में सोचकर दिल बैठ रहा है

दैनिक भास्कर Jun 17, 2020, 11:12 AM IST

भारत और चीन के सैनिकों के बीच लद्दाख की गालवन घाटी में सोमवार रात हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए हैं। हमले में घायल 4 जवानों की हालत गंभीर है। इस पर दुख जताते हुए पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और रेसलर बजरंग पूनिया समेत खेल जगत के कई दिग्गजों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

सहवाग ने शहीद कर्नल संतोष बाबू की फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा- जिस समय पूरी दुनिया गंभीर महामारी से जूझ रही है। ऐसे में गालवन घाटी में संतोष बाबू ने देश के लिए महान बलिदान दिया है। उम्मीद करता हूं चीनी सुधर जाएं।

Heartfelt condolences to Col. Santosh Babu who made the Supreme Sacrifice in action at the#GalwanValley . At a time, when the world is dealing with a serious pandemic, this is the last thing we need. I hope Cheeni sudhar jaayein. pic.twitter.com/PlvE9WStEY — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 16, 2020

जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे: कैफ

भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल कहा- शहीदों को सलाम करती हूं। इन जवानों के परिवार के बारे में सोचकर दिल बैठ रहा है। वहीं, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लिखा- हमारे जवानों के इस सबसे बड़े बलिदान को हम कभी नहीं भूलेंगे।

I salute the Indian army 🇮🇳💪..I salute the Indian soldiers who were martyred at #GalwanValley ..My heart goes out to the families of these brave soldiers..🙏 #JaiHind @IndINDIANARMY pic.twitter.com/L31a3YGlcS — Saina Nehwal (@NSaina) June 16, 2020

My condolences to the families of soldiers who’ve laid their lives fighting for motherland at #GalwanValley. We are extremely indebted to the brave soldiers for their supreme sacrifices. Let us salute their valour. May the bravehearts live in jannat.

Jai Hind 🇮🇳 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 16, 2020

We will always be indebted to our jawans of #IndianArmy who lost their lives in #GalwanValley #JaiHind — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 16, 2020