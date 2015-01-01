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सूर्यकुमार यादव ने कहा:ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर ट्रेनिंग नहीं की, न खाना खाया, सीधे RCB के खिलाफ मैच खेला

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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सूर्यकुमार यादव ने कहा कि RCB के खिलाफ मैच के बाद मैं और कोहली एक दोस्त की तरह मिले। - फाइल फोटो

मुंबई इंडियंस के सूर्यकुमार यादव ने IPL के 13वें सीजन के 48वें मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली से हुए विवाद पर पहली बार बयान दिया। यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैच का नहीं पता, लेकिन मैच के बाद मैं और कोहली एक दोस्त की तरह मिले।

सूर्यकुमार ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए न चुने जाने पर उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की। वे सीधे अगले दिन बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेलने उतरे।

मैच के बाद दोस्त की तरह मिले

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैच के बाद सबकुछ एकदम नॉर्मल था। कोहली मेरी तरफ आए और मेरी तारीफ की। उन्होंने मुझसे कहा शानदार खेले तुम और इनिंग्स अच्छी थी और भी बहुत कुछ कहा। नॉर्मली जैसे आप दोस्त से मिलते हो, कोहली का बर्ताव बिलकुल वैसा था।'

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर निराश था

ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए नहीं चुने जाने पर सूर्यकुमार ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि मैं चुना जाऊंगा। सूर्यकुमार ने कहा, 'जिस वक्त टीम सिलेक्शन की खबर मिली, तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। लेकिन खबर मिलते ही न तो मैं ट्रेन कर पाया, न ही खाना खा पाया। इसके बाद मैंने किसी से बात नहीं की।

RCB के खिलाफ जितनी देर बल्लेबाजी की प्रेशर रहा

सूर्यकुमार ने कहा, 'मैं काफी दबाव में था। मगर कहते हैं न शो मस्ट गो ऑन और अगले दिन सीधे बेंगलुरु के खिलाफ मैच में उतरा था। RCB के खिलाफ जितनी भी देर मैंने बल्लेबाजी की, मेरे पर प्रेशर रहा, लेकिन मैंने अपनी पारी को बहुत एंजॉय किया।'

2 हजार रन बनाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी

सूर्यकुमार यादव IPL में 2 हजार रन बनाने वाले पहले अनकैप्‍ड खिलाड़ी हैं। MI से खेलते हुए उन्होंने पिछले 3 सीजन (2018, 2019, 2020) में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने पिछले 3 सीजन के 46 मैच में 37 की औसत से 1,416 रन बनाए। इस सीजन में तो उन्होंने कई मैच जिताने वाली पारी भी खेली।

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