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  • India Vs England Test Series 2021 : TNCA To Request BCCI On Monday To Allow Fans For 2nd Test In Chennai

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देश में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी:​​​​​​​तमिलनाडु सरकार ने 50% दर्शकों की अनुमति दी, दूसरे टेस्ट में आ सकते हैं फैंस; BCCI की मंजूरी का इंतजार

चेन्नईएक घंटा पहले
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तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के सचिव रामासैमी ने कहा कि पहले टेस्ट में काफी कम समय बचा है। इसलिए उसमें फैंस नहीं होंगे। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के सचिव रामासैमी ने कहा कि पहले टेस्ट में काफी कम समय बचा है। इसलिए उसमें फैंस नहीं होंगे। (फाइल फोटो)

तमिलनाडु सरकार ने सभी स्पोर्ट्स इवेंट में स्टेडियम की क्षमता के 50% फैंस को आने की अनुमति दे दी है। इससे अब इवेंट के दौरान फैंस आ सकेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट 5 फरवरी से चेपक स्टेडियम में ही खेला जाएगा।

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के सचिव रामासैमी ने कहा कि पहले टेस्ट में काफी कम समय बचा है। इसलिए उसमें फैंस नहीं होंगे। लेकिन 13 फरवरी से होने वाले दूसरे टेस्ट में फैंस की एंट्री हो सकती है। हालांकि, इसके लिए हम पहले बीसीसीआई से चर्चा करेंगे। अगले एक-दो दिन में इस पर फैसला हो सकता है।

पहले फैंस को अनुमति नहीं दी थी
अगर ऐसा होता है तो कोरोना के बाद यह देश का पहला इवेंट होगा, जहां फैंस आएंगे। हालांकि एसोसिएशन ने पहले फैंस को अनुमति नहीं देने का फैसला किया था। सीरीज के अंतिम दो टेस्ट और 5 टी20 मैच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होने हैं। गुजरात सरकार वहां फैंस को अनुमति देने पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी मैच के दौरान फैंस को आने की अनुमति मिल चुकी है।

10 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी
मौजूदा समय में कोरोना महामारी के बीच 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह पिछले 28 साल में देश में दो इंटरनेशनल मैचों के बीच सबसे लंबा गैप होगा। भारत में आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 मार्च, 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। इसके बाद कोरोना के कारण यहां कोई मुकाबला नहीं हुआ।

19 जनवरी 2020 को भारत ने खेला था मैच
टीम इंडिया ने घर में पिछला मैच 19 जनवरी 2020 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे खेला था। इस बेंगलुरु वनडे में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम अब जीत के साथ ही शुरुआत भी करना चाहेगी।

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