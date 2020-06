दैनिक भास्कर Jun 03, 2020, 03:13 PM IST

बैडमिंटन स्टार एचएस प्रणॉय ने इस बार भी अर्जुन अवॉर्ड के लिए अपने नाम की सिफारिश नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। इस बार बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) ने अर्जुन अवॉर्ड के लिए मंगलवार को सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी की जोड़ी और पुरुष एकल में समीर वर्मा का नाम खेल मंत्रालय को भेजा है।

प्रणॉय ने ट्वीट किया, ‘‘अर्जुन अवॉर्ड, वही पुरानी कहानी है। कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई चैम्पियनशिप में पदक पाने वाले लड़के को एसोसिएशन इस बार भी नजरअंदाज कर देता है। वहीं, जो लड़का इन गेम्स में से कहीं से कहीं तक नहीं था, उसके नाम की सिफारिश की। वाह, यह देश का मजाक है।’’

#arjunaawards Same old story. Guy who has Medals in Cwg and Asian Championships not even recommended by Association. And guy who was not there on any of these major events recommended #waah 🤝👏 #thiscountryisajoke