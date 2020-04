दैनिक भास्कर Apr 24, 2020, 08:15 AM IST

इंंफाल. ओलिंपियन बॉक्सर एमसी मेरीकॉम लॉकडाउन के दौरान घर पर ही हैं। सोशल साइट पर उन्होंने अपने तीन बच्चों के डांस करते हुए फोटो डाली और लिखा, ‘मुझे बच्चों की ज्यादा जरूरत है। लॉकडाउन के कारण उन्हें परिवार के साथ रहने का मौका मिल गया है।’ 37 साल की मेरीकॉम ने 2012 लंदन ओलिंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2021 टोक्यो ओलिंपिक के लिए भी मेरीकॉम सहित 9 भारतीय बॉक्सर क्वालिफाई कर चुके हैं।

6 बार की वर्ल्ड चैम्पियन मैरी कॉम का एकमात्र सपना ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है। उम्र के आखिरी पड़ाव में खेल हीं 37 साल की बॉक्सर ने कहा कि जब तक उनका यह सपना पूरा नहीं होता, जब तक वे हार नहीं मानेंगी। हाल ही में मैरी कॉम ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) के लिए लाइव फेसबुक के दौरान यह बात कही थी।

Spending quality times with my children’s. “My children come to know that I need them more than they need me.” #Motherhood #MothersLove #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/KD87iE6dFA