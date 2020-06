दैनिक भास्कर Jun 08, 2020, 04:09 PM IST

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसमें खिलाड़ी इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम की तरह बनाना किक (हवा में घूमती हुई) लगाते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि करीब 10 मीटर की दूरी से लगाई गई इस किक से खिलाड़ी ने अपने दोस्त के सिर पर रखी बोतल गिरा दी।

इस वीडियो को एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन (एएफसी) ने ट्विटर पर शेयर किया है। हालांकि, यह खिलाड़ी किस राज्य का है, यह पता नहीं चल सका है। एक यूजर ने लिखा कि मेरा देश महान है। कई यूजर्स पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लियोनल मेसी से तुलना कर रहे हैं। यह दोनों भी शानदार बनाना किक लगाते हैं।

भारतीय गोलकीपर का शानदार प्रदर्शन

वहीं, नॉर्वे के राजदूत एरिक सोल्हैम ने भी एक भारतीय गोलकीपर का वीडियो शेयर किया। इसमें विपक्षी खिलाड़ी गोल के लिए लगातार हमले करते दिख रहे हैं, लेकिन गोलकीपर शानदार खेल दिखाते हुए उन्हें कामयाब नहीं होने देता है।

राजदूत ने लिखा, बहुत शानदार, यह वीडियो देखिए! क्यों भारतीय टीम फुटबॉल में वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा है?

Wow! 👍

Watch this! Why is India 🇮🇳 not winning the world cup in football?



pic.twitter.com/xVLazFYEWx