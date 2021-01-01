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भारतीय महिला हॉकी टीम ने दिखाया दम:टीम इंडिया ने आखिरी मुकाबले में वर्ल्ड नंबर-2 अर्जेंटीना को ड्रॉ पर रोका, पहले 2 मुकाबले में मिली थी हार

ब्यूनस आयर्सएक घंटा पहले
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भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी ने अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी मैच में भारत का इकलौता गोल दागा। - Dainik Bhaskar
भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी ने अर्जेंटीना के खिलाफ आखिरी मैच में भारत का इकलौता गोल दागा।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने अर्जेंटीना टूर के आखिरी मुकाबले में मेजबान को 1-1 से ड्रॉ पर रोक दिया। टीम इंडिया ने डिफेंस में शानदार प्रदर्शन करते हुए अर्जेंटीनी टीम को जीतने का कोई भी मौका नहीं दिया।

भारत के लिए कप्तान रानी और अर्जेंटीना के लिए एमिलिया फोर्चेरियो ने गोल दागे। इससे पहले 2 मुकाबलों में अर्जेंटीना ने भारत को हराया था। 26 जनवरी को हुए मैच में अर्जेंटीनी टीम ने 2-0 और 29 जनवरी को हुए मैच में 3-2 से जीत हासिल की थी।

पहले क्वार्टर में अर्जेंटीना ने काउंटर अटैक किए
मैच के पहले क्वार्टर में अर्जेंटीना ने अनुभव का फायदा उठाते हुए अटैकिंग खेल दिखाया। तीन मिनट के अंदर अर्जेंटीनी टीम ने 2 पेनाल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन गोलकीपर सविता ने दोनों मौके पर शानदार सेव कर गोल नहीं होने दिया।

वंदना के क्रॉस को गोल में तब्दील नहीं कर सकीं रानी
मैच के 11वें मिनट में भारत को एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि, टीम इसे गोल में तब्दील नहीं कर सकी। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ही भारत की अनुभवी फॉरवर्ड खिलाड़ी वंदना कटारिया ने कप्तान रानी को शानदार क्रॉस दिया। पर, अर्जेंटीना के डिफेंस ने इसे नाकाम कर दिया। हाफ-टाइम तक स्कोर 0-0 था।

टीम इंडिया ने दूसरे हाफ की शुरुआत में दागा गोल
भारतीय टीम ने दूसरे हाफ की शुरुआत शानदार अंदाज में की। 35वें मिनट में वंदना के राइट फ्लैंक से एक शानदार असिस्ट पर कप्तान रानी ने गोल दाग भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद 39वें और 50वें मिनट में भी भारतीय टीम के पास गोल करने का मौका था, लेकिन टीम इसे भुना नहीं सकी।

आखिरी क्वार्टर में अर्जेंटीना ने स्कोर बराबर किया
मैच के 55वें मिनट में अर्जेंटीना की एमिलिया ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल दाग स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। आखिरी 5 मिनट में भारत ने दो और पेनाल्टी कॉर्नर गिफ्ट किए, लेकिन मेजबान टीम इस पर गोल नहीं कर पाई।

कोच शोर्ड मरीन ने टीम इंडिया की तारीफ की
मैच के बाद टीम इंडिया की कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि 1-0 की लीड लेने के बाद हमें कूल रहने की जरूरत थी। हमें और स्मार्टली खेलने की जरूरत है। आगे हमें इसी पर काम करना है। कूल रहने के साथ हमें अटैक पर भी ध्यान देना होगा।

अर्जेंटीना-B टीम से भी हार चुकी है भारतीय टीम
भारत का यह अर्जेंटीनी सीनियर टीम के खिलाफ चौथा मैच था। इससे पहले दो मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं, तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द करना पड़ा था। भारत ने इस दौरे पर अर्जेंटीना की जूनियर टीम के खिलाफ पहले 2 मैच में 2-2 और 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद अर्जेंटीना-B टीम के खिलाफ हुए मैच में टीम इंडिया को 2-1 और 3-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

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