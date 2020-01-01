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महिला हॉकी में टीम इंडिया को मिली हार:वर्ल्ड नंबर-2 अर्जेंटीना ने आखिरी क्वार्टर में वापसी कर 2 गोल दागे, भारत को 3-2 से हराया

ब्यूनस आयर्सएक घंटा पहले
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वर्ल्ड नंबर-2 अर्जेंटीना ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। - Dainik Bhaskar
वर्ल्ड नंबर-2 अर्जेंटीना ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया।

वर्ल्ड नंबर-2 अर्जेंटीना ने भारतीय महिला हॉकी टीम को एक रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हरा दिया। अर्जेंटीनी टीम ने आखिरी क्वार्टर में 2 गोल दाग कर जीत दर्ज की। इससे पहले तीन क्वार्टर तक टीम इंडिया 2-1 से आगे चल रही थी।

पहले क्वार्टर से ही अर्जेंटीना ने अटैकिंग खेल दिखाया
अर्जेंटीना ने पहले क्वार्टर से ही अटैकिंग खेल दिखाया। मैच के 6वें मिनट में टीम ने पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता ने इसे नाकाम कर दिया। दूसरे क्वार्टर में भी अर्जेंटीना ने काउंटर अटैक जारी रखा। 21वें और 23वें मिनट में भी अर्जेंटीनी टीम ने 2 लगातार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। हालांकि, भारतीय डिफेंस ने इन दोनों कोशिशों को विफल कर दिया।

34वें और 40वें मिनट में शर्मीला और गुरजीत ने दागे गोल
मैच के 25वें मिनट में अर्जेंटीनी टीम को पहली सफलता मिली, जब मिकेला रेटेगुइ ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। हाफटाइम तक अर्जेंटीना 1-0 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने वापसी की। शमीर्ला ने 34वें मिनट में गोल करके भारतीय टीम को 1-1 की बराबरी दिला दी। इसके बाद गुरजीत कौर ने 40वें मिनट में एक और गोल करके भारत को 2-1 की लीड दिला दी।

50वें मिनट में अर्जेंटीना ने मैच पलटा
अर्जेंटीना ने हालांकि अंतिम क्वार्टर में अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और लगातार दो गोल करके मैच अपने नाम कर लिया। चौथे क्वार्टर के 50वें मिनट में अर्जेंटीना को मिला पेनल्टी कॉर्नर टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अगस्टिना गोरजेलानी ने कॉर्नर पर बराबरी का गोल किया। जबकि गेरांटो मारिया ने 57वें मिनट में गोल करके टीम को जीत दिला दी। भारतीय टीम अब अपना अगला मुकाबला शुक्रवार को खेलेगी।

कोच शोर्ड मारिन ने कहा- मैच से कई पॉजिटिव पॉइंट्स मिले
मैच के बाद टीम इंडिया के कोच शोर्ड मारिन ने कहा कि हम जीत के बेहद करीब थे। अर्जेंटीन जैसी टीम के खिलाफ एक मिनट की गलती भी भारी पड़ सकती है। इस हार के बावजूद टीम के लिए कई पॉजिटिव पॉइंट्स रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि हम चारों क्वार्टर में अच्छा प्रदर्शन किया। हमें लीड को बढ़ाने के और भी कई मौके मिले, लेकिन हम चूक गए। इस मैच से काफी कुछ सीखने को मिला।

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