पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • INDVSAUS KOHLI ROHIT TEAM INDIA CAN'T HAVE TWO CAPTAINS SAYS KAPIL DEV INDIA TOUR OF AUSTRALIA

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

स्प्लिट कैप्टेंसी पर बोले कपिल:कहा- एक कंपनी के 2 CEO और एक टीम में 2 कप्तान नहीं हो सकते, खिलाड़ियों में अनबन हो सकता है

8 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
कपिल ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि आज के तेज गेंदबाज काफी वेरिएशन का प्रयोग करते हैं। - फाइल फोटो

पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कहा है कि भारत में स्प्लिट कैप्टेंसी काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भारत के क्रिकेट कल्चर में स्प्लिट कैप्टेंसी का कोई मतलब नहीं है। कपिल ने कहा कि जिस प्रकार एक मल्टी नेशनल कंपनी में 2 CEO नहीं हो सकते, ठीक उसी प्रकार एक टीम में दो कप्तान नहीं हो सकते। इससे टीम में दरार पड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

दरअसल, मुंबई इंडियंस के 5वें खिताब के बाद रोहित शर्मा को टी-20 कप्तान बनाने की मांग हो रही थी। गौतम गंभीर समेत कई पूर्व क्रिकेटर्स ने विराट कोहली को हटाकर टी-20 की कप्तानी रोहित को देने की मांग का थी।

हर फॉर्मेट के लिए कप्तान नहीं बदल सकते

HT लीडरशिप समिट में कपिल ने कहा, 'हमारे कल्चर में ऐसा नहीं है। अगर कोहली टी-20 में बेहतर खेलते हैं, तो उनको कप्तान बने रहने देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग भी सामने आएं, पर ये कठिन है कि आप समय-समय पर कप्तान बदलो और हर फॉर्मेट में नए को मौका दो।'

कप्तान बदलने से टीम टूट सकती है

कपिल ने कहा, 'टीम इंडिया के 80% खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और टी-20 तीनों खेलते हैं। वे नहीं चाहते कि अलग-अलग कप्तानों की अलग-अलग थ्योरी हो। ये एक टीम को तोड़ सकता है और परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर टीम में 2 कप्तान होते हैं, तो एक प्लेयर ये सोचने लग जाएगा कि टेस्ट सीरीज के लिए बना कप्तान मेरा फेवरेट है। मैं उसे तंग नहीं करूंगा। वनडे वाला कप्तान मेरा फेवरेट नहीं है। मैं उसकी बात नहीं मानूंगा।'

आज के बॉलर्स से दुखी हूं, पेस से ज्यादा स्विंग मायने रखती है

फास्ट बॉलिंग के बारे में कपिल ने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि आज के तेज गेंदबाज काफी वेरिएशन का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा, 'मैं तेज गेंदबाजों से खुश नहीं हूं। मैच का पहला क्रॉस सीम से नहीं फेंका जा सकता। IPL में गेंदबाजों ने समझा है कि पेस से ज्यादा स्विंग मायने रखती है। हैदराबाद के संदीप शर्मा ने धीरे फेंका, पर बॉल को स्विंग कराया।'

टी नटराजन IPL 2020 के हीरो

कपिल ने कहा, 'टी नटराजन IPL के हीरो हैं। इस युवा खिलाड़ी ने बिना डरे कई यॉर्कर फेंके। टेस्ट क्रिकेट में स्विंग का बहुत महत्व है। यह काफी पहले से चला आ रहा है। वसीम अकरम, बॉथम, विलिस, हेडली और मैक्ग्रा ये कितने महान बॉलर थे। मुझे लगता है कि स्विंग बॉलिंग का आर्ट फिर से क्रिकेट में वापस आना चाहिए।'

कपिल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया में से जो भी टीम टेस्ट सीरीज जीतेगी, वो टीम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की भी ट्रॉफी अपने नाम करेगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें