पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Sports
  • India Vs England; Team India Team Completes Quarantine In Chennai

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

टीम इंडिया का क्वारैंटाइन पूरा:सभी भारतीय खिलाड़ियों की तीनों कोरोना रिपोर्ट निगेटिव, अब आउटडोर सेशन में ट्रेनिंग कर सकेंगे

चेन्नईएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
टीम इंडिया शुक्रवार (5 फरवरी) से इंग्लैंड के साथ चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी। इस सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
टीम इंडिया शुक्रवार (5 फरवरी) से इंग्लैंड के साथ चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी। इस सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। (फाइल फोटो)

इंग्लैंड सीरीज के लिए चेन्नई पहुंच चुकी टीम इंडिया ने क्वारैंटाइन पीरियड पूरा कर लिया है। टीम मंगलवार से नेट्स में प्रैक्टिस कर सकेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार को बताया कि भारतीय टीम के खिलाड़ियों के नियमित अंतराल पर तीन कोरोना टेस्ट किए गए थे और तीनों निगेटिव आए हैं। टीम अब आउटडोर सेशन की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया शुक्रवार (5 फरवरी) से इंग्लैंड के साथ चार मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत करेगी। इस सीरीज का पहला मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा।

पहले दो टेस्ट चेन्नई में होंगे
इससे पहले, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने सोमवार को पुष्टि की कि उसके सभी खिलाड़ियों का टेस्ट निगेटिव आया है, जो कि उसने रविवार को किए थे। भारत दौरे पर इंग्लैंड को शुरुआती दोनों टेस्ट चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेलने हैं। पहला टेस्ट 5 से 9 फरवरी तक, जबकि दूसरा टेस्ट 13 से 17 फरवरी तक खेला जाएगा।

भारत का पलड़ा भारी
चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड ने अब तक नौ टेस्ट मैच खेले हैं। यहां मेजबान भारत ने पांच जीते हैं, जबकि इंग्लैंड के हिस्से में तीन जीत आई हैं। वहीं, दोनों टीमों के बीच 1982 में खेला गया मैच ड्रॉ रहा था।

10 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी
मौजूदा समय में कोरोना महामारी के बीच 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह पिछले 28 साल में देश में दो इंटरनेशनल मैचों के बीच सबसे लंबा गैप होगा। भारत में आखिरी इंटरनेशनल मैच 10 मार्च, 2020 को ग्रेटर नोएडा में आयरलैंड और अफगानिस्तान के बीच खेला गया था। इसके बाद कोरोना के कारण यहां कोई मुकाबला नहीं हुआ।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबजट भाषण के बाद 70% लोग बोले- महंगाई बढ़ेगी, 58% बजट से नाखुश, 42% लोग संतुष्ट - बिजनेस - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser