पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

व्यूअरशिप का रिकॉर्ड:IPL की व्यूअरशिप पिछले सीजन की तुलना में 28 फीसदी तक बढ़ी

मुंबई/बेंगलुरू2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • 60% यूजर्स ने कहा कि लीग के दौरान खेल को ज्यादा फॉलो किया

मंगलवार को खत्म हुए आईपीएल के 13वेें सीजन को रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली। इस सीजन की व्यूअरशिप पिछले सीजन की तुलना में 28% बढ़ गई। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर लोगों की एक्टिविटी और एंगेजमेंट भी बढ़ा। इस बार फैंटेसी स्पोर्ट्स की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई। एफआईएफएस और केंटर के सर्वे के अनुसार, 60% से ज्यादा यूजर्स ने दावा किया कि उन्होंने लीग के दौरान फैंटेसी स्पोर्ट्स को ज्यादा फॉलो किया।

वहीं, लीग के टाइटल स्पॉन्सर के अनुसार, मैच के दौरान जिन फैंस ने उनके फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर टीम बनाई थी, उसमें से 79% फैंस ने अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने के लिए मैच देखे। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक वॉल्यूम 44.4% बढ़ा। फैंस के लिए इस बार टीमों ने वर्चुअल वॉल बनाई थीं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स ने फैंस से जुड़ने के लिए डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया था। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स ने कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम सुपर रॉयल्स भी लॉन्च किया था।

बोर्ड ने कहा- टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन शानदार होगा

दुबई. टी20 वर्ल्ड कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में खेला जाना है। आईसीसी और बीसीसीआई ने गुरुवार को टूर्नामेंट को समय पर कराने की बात कही। आईसीसी के सीईओ मनु साहनी ने कहा, ‘दीवाली दो दिन बाद है और भारत में होने वाले टूर्नामेंट की उलटी गिनती भी इसके साथ शुरू हो गई है।’ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, ‘हमारे लिए वर्ल्ड कप की मेजबानी करना सम्मान की बात है। इसका आयोजन शानदार होगा।’

कोहली के हटने से ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकाॅस्टर को बड़ा नुकसान

सिडनी. विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज का पहला मैच खेलने के बाद लौट आएंगे। इस फैसले से ब्रॉडकास्टर को बड़ा नुकसान हो सकता है। टेस्ट सीरीज का प्रसारण चैनल-7 पर होना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चैनल ने सीरीज का प्रमोशन विराट कोहली को लेकर ही तैयार किया है क्योंकि वे इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले क्रिकेटर हैं। अब चैनल 7 सीरीज के उन टेस्ट मैचों के प्रमोशन से कोहली का नाम हटाएगा। कोहली सिर्फ 1 ही टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। चैनल-7 और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से विवाद है। इस कारण चैनल ने 2400 करोड़ रुपए की डील से हटने की धमकी दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें