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ISL 2020:बेंगलुरु FC ने ओडिशा FC को 2-1 से हराया; सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने में टॉप पर

गोवाएक घंटा पहले
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इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री ओडिशा FC के खिलाफ मैच में गोल करने का प्रयास करते हुए।

इंडियन सुपर लीग के सातवें सीजन में गुरुवार रात को खेले गए मैच में बेंगलुरु FC ने ओडिशा FC को 2-1 से हराया। बेंगलुरु के लिए कप्तान सुनील छेत्री ने 38वें मिनट में गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। वहीं, स्टीवन टेलर ने दूसरे हाफ में 71वें मिनट में गोल करके ओडिशा को बराबरी पर ला दिया था। लेकिन क्लाइटन सिल्वा ने 79वें मिनट में गोल करके बेंगलुरु को 2-1 से जीत दिला दी।

बेंगलुरु की तीसरी जीत

बेंगलुरु की छह मैचों में यह तीसरी जीत है और अब वह 12 अंक लेकर पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। टीम ने इस सीजन में तीन ड्रॉ भी खेले हैं।

ओडिसा की छह मैचों में पांचवीं हार

वहीं, ओडिशा को छह मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा है। टीम ने एक मैच ड्रॉ भी खेला है, लेकिन इस सीजन में उसे एक भी मैच में जीत नहीं मिल सकी है। ओडिशा एक अंक के साथ 10वें नंबर पर है।

पहला हाफ में बेंगलुरु ने ली बढ़त

मैच के पहला हाफ में बेंगलुरु हावी रही। मैच के पांचवें मिनट में बेंगलुरु के एरिक पार्तालू ने कप्तान सुनील छेत्री के पास पर बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया, जो सीधे गोलकीपर अर्शदीप सिंह के पास गया। वहीं चार मिनट बाद ही ओडिशा के फॉरवर्ड ओनवू ने बॉल को नेट में डाल दिया था, लेकिन रेफरी ने इसे ऑफ-साइड करार दे दिया।

38वें मिनट में छेत्री को हरमनजोत खाबरा से एक क्रॉस मिला और कप्तान ने इस पर हेडर के जरिए गोल करते हुए बेंगलुरु को हाफ टाइम तक 1-0 से आगे रखा।

छेत्री का सीजन का तीसरा गोल

छेत्री का सीजन का यह तीसरा और ISL का 42वां गोल है। इसके साथ ही छेत्री ISL में 50 गोलों में अपना योगदान देने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वहीं, बेंगलुरु का इस सीजन में यह 10वां गोल है और वह इस सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई है।

दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने किए गोल

मैच के 71वें मिनट में कप्तान स्टीवन टेलर ने बेंगलुरु की कमजोर डिफेंस का फायदा उठाते हुए ओडिशा को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। टेलर ने सेट पीस से यह गोल जैरी माविमिंगथांगा के असिस्ट पर किया।

हालांकि ओडिशा ज्यादा देर तक बेंगलुरु के बराबरी नहीं रही और 79वें मिनट में ही क्लाइटन सिल्वा ने सब्सटीटयूट देशोर्न ब्राउन के असिस्ट पर शानदार गोल करते हुए बेंगलुरु को मुकाबले में 2-1 से आगे कर दिया। सिल्वा का सीजन का यह तीसरा गोल है।

अंतिम मिनटों में ओडिशा ने बराबरी के कई प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी और उसे लगाता चौथी हार का सामना करना पड़ा।

ISL के इस सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टॉप पांच टीमें

टीममैचगोल
बेंगलुरु FC611
मुंबई FC609
नॉर्थ ईस्ट युनाइटेड FC608
FC गोवा607
जमशेदपुर FC607
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