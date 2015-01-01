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ISL 2020:नॉर्थईस्ट यूनाइटेड का विजयी आगाज, मुम्बई सिटी को 1-0 से दी शिकस्त

गोवा41 मिनट पहले
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नॉथईस्ट यूनाइटेड एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को इंडियन सुपर लीग के 7वें सीजन में हराकर अपने अभियान की शुरुआत की।

इंडियन सुपर लीग (ISL) के 7वें संस्करण में शनिवार को नॉर्थईस्ट यूनाइटेड FC ने मुंबई सिटी FC को 1-0 से हरा दिया। मैच में एकमात्र गोल नॉर्थईस्ट यूनाइटेड के क्वेसी अपिया ने किया। इससे पहले शुक्रवार को डिफेंडिंग चैम्पियन ATK मोहन बगान ने केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हराया था।

पहले हाफ में मुंबई के जाहो को रेड कार्ड
पहले हाफ में मुम्बई सिटी के अहमद जाहो को रेड कार्ड दिखाया गया। मुम्बई ने पहले 45 मिनट में 306 पास किए, लेकिन वह एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लगा पाई। दूसरे हाफ में नॉर्थईस्ट युनाइटेड ने अपना खाता खोला।

7 खिलाड़ियों ने अपना डेब्यू किया
इस मैच से कुल 7 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। इनमें से 5 खिलाड़ी नॉर्थईस्ट युनाइटेड की टीम से थे। मुकाबले के 8वें मिनट में मुम्बई सिटी के बोउमस और इसके तीन मिनट बाद ही नॉर्थईस्ट युनाइटेड के लुइस मिगुएल वियरा गेंद को गोल पोस्ट में भेजने का मौका गंवा बैठे।

15वें मिनट में मुम्बई सिटी ने हाइलैंडर्स के नाम से मशहूर नॉर्थईस्ट युनाइटेड की डिफेंस लाइन को ब्रेक करने का प्रयास किया। मुम्बई सिटी के अहमद जाहो ने बॉक्स के बाहर से राइट फुट से एक लंबा शॉट लगाया, जोकि गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया।

पहले हाफ में मुंबई का दबदबा
मुम्बई सिटी की टीम 19वें मिनट तक 72 प्रतिशत बॉल पजेशन के साथ मैच में अपना दबदबा बनाए हुई थी और उसने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को बैकफुट पर धकेल रखा था। मैच में पहला बदलाव 26वें मिनट में देखने को मिला। मुम्बई सिटी के फर्नांडीज चोटिल हो गए और उनकी जगह फारूख चौधरी ने मैदान पर उतरे। 34वें मिनट तक मुम्बई सिटी अपने प्रतिद्वंद्वी नॉर्थईस्ट युनाइटेड के 56 पास के मुकाबले 223 पास कर चुकी थी, लेकिन दोनों टीमें गोल नहीं दाग पा रही थी।

अगले 10 मिनट मुम्बई सिटी के पक्ष में नहीं रहा। पहले तो 37वें मिनट में उसके सार्थक को येलो कार्ड दिखाया गया, जबकि 43वें मिनट में उसे उस समय एक बड़ा झटका लगा जब उसके मिडफील्डर अहमद जाहो को रेड कार्ड दिखाया गया, जिससे मुम्बई सिटी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई, क्योंकि अब उसे अपने 10 खिलाड़ियों के साथ ही मैच को आगे जारी रखना पड़ा।

दूसरे हाफ में नॉर्थईस्ट ने की वापसी
दूसरे हाफ में नॉर्थईस्ट युनाइटेड की टीम ने मुम्बई के एक खिलाड़ी के कम होने का बखूबी फायदा उठाया। हाइलैंडर्स ने आक्रामक फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया, जिसका उसे फायदा भी मिला। 47वें मिनट में नॉर्थईस्ट युनाइटेड के आस्ट्रेलियाई डिफेंडर डायलन फॉक्स ने हेडर के जरिए एक शॉट लगाया, जोकि मुम्बई सिटी के मिडफील्डर रॉवलिन बोर्जेस के हाथ से टच हो गया। इस पर रेफरी ने नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को पेनाल्टी दे दी।

घाना के फॉरवर्ड क्वेसी अपिया ने इस पेनाल्टी को गोल में तब्दील करके नॉथईस्ट यूनाइटेड एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। मैच में अपना खाता खोलने के बाद कोच गेरार्ड नुस की हाइलैंडर्स अब फ्रंटफुट पर खेलने लगी।

अंतिम मिनटों में मुम्बई सिटी ने बराबरी का गोल करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाई और नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी ने मैच में जीत के साथ टूनार्मेंट में अपने अभियान की शुरूआत की।

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