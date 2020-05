दैनिक भास्कर May 30, 2020, 11:11 PM IST

कोरोनावायरस के बीच धीरे-धीरे खेल पटरी पर लौट रहा है। शनिवार को वायरस के बीच ऑस्ट्रियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। रेड बुल साल्जबर्ग ने 7वीं बार कप पर कब्जा जमाया। साल्जबर्ग ने फाइनल में ऑस्ट्रिया लुस्तेनाऊ को 5-0 से हराया। यह मैच बिना दर्शकों के खेला गया था।

लॉकडाउन में रियायत मिलने के बाद रेडबुल साल्जबर्ग का यह पहला मैच था। मैच की शुरुआत से ही साल्जबर्ग विपक्षी टीम पर हावी रही और हाफटाइम तक 2-0 की बढ़त ले ली। दूसरे हाफ में भी टीम ने यही सिलसिला बरकरार रखा और तीन और गोल दाग दिए। लुस्तेनाऊ ने वापसी की कोशिश की। लेकिन वह गोल अंतर को नहीं कम कर सकी और आखिर में साल्जबर्ग ने मैच 5-0 से जीत लिया।

सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जश्न

फाइनल जीतने के बाद साल्जबर्ग टीम के खिलाड़ियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जश्न मनाया। वहीं, रनर अप रही टीम के खिलाड़ियों को भी मेडल नहीं पहनाए गए। उन्होंने खुद अपने मेडल उठाए।

