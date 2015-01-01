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  • Best FIFA Player For 2020| Robert Lewandowski Named Best FIFA Player For 2020 Beating Lionel Messi And Cristiano Ronaldo.

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फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर:47 मैचों में 55 गोल करने वाले लेवनदॉस्की फीफा प्लेयर फॉर 2020 बने, मेसी-रोनाल्डो पिछड़े

ज्यूरिख8 मिनट पहले
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लेवनदॉस्की ने पहली बार फीफा का यह अवॉर्ड जीता है। वे इंटरनेशनल सर्किट में करीब सात साल से मौजूद हैं। (फाइल)

बेयर्न म्युनिक के रॉबर्त लेवनदॉस्की को फीफा ने 2020 का बेस्ट फुटबॉलर (FIFA Player for 2020) घोषित किया है। पिछले साल के विनर लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पछाड़कर पोलेंड के इस स्ट्राइकर ने यह अवॉर्ड जीता। 32 साल के लेवनदॉस्की ने पिछले सीजन के 47 मैच में 55 गोल किए हैं। खास बात ये है कि लेवनदॉस्की को इससे पहले कभी इस अवॉर्ड के लिए नॉमिनेट भी नहीं किया गया था। पहली ही बार वे नॉमिनेट हुए और विजेता भी बने।

मैनचेस्टर सिटी की डिफेंडर लूसी ब्रोंजे को बेस्ट वुमन फुटबॉलर ऑफ द इयर घोषित किया गया। विनर्स का ऐलान नेशनल टीम्स कैपटन्स और कोच के नॉमिनेशन्स के आधार पर किया गया। इसके अलावा 200 मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स ने फैन्स के ऑनलाइन बैलट्स को भी इस चुनाव का आधार बनाया।

पहली बार अवॉर्ड जाती
लेवनदॉस्की ने पहली बार फीफा का यह अवॉर्ड जीता है। वे इंटरनेशनल सर्किट में करीब सात साल से मौजूद हैं। बॉर्सिलोना के फॉरवर्ड मेसी और जुवेंटस के रोनाल्डो भी इस दौड़ में लेवनदॉस्की को कड़ी टक्कर दे रहे थे। बेयर्न के लिए उन्होंने पिछले 14 मैच में ही 16 गोल किए हैं।

अवॉर्ड के ऐलान के बाद इस फुटबॉलर ने कहा- अगर आपका मुकाबला मेसी और रोनाल्डो जैसे महान प्लेयर्स से हो और फिर भी आप इस अवॉर्ड के हकदार बन जाएं तो वास्तव में यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मैं ही जानता हूं कि यह सम्मान मेरे लिए कितना बेशकीमती साबित होगा।

बहुत वक्त लगा यहां तक पहुंचने में
एक सवाल के जवाब में लेवनदॉस्की ने कहा- बहुत पहले मैं इस तरह के अवॉर्ड्स या बातों के बारे में सिर्फ सोचा करता था। आज यह मुझे मिला है तो यकीन करना मुश्किल हैं। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वक्त यह अहमियत नहीं रह जाती कि आप कहां से आते हैं। मायने सिर्फ यह रखता है कि आपने क्या कर दिखाया है।

क्लॉप फिर बेस्ट कोच
लिवरपूल के जर्गेन क्लॉप फिर बेस्ट कोच चुने गए। उन्होंने अपनी टीम को पहली बार प्रीमियर लीग टाइटिल जिताया। यह लगातार दूसरी बार है जब क्लॉप को इस अवॉर्ड यानी बेस्ट कोच के लिए सम्मान मिला। इसके पहले 2019 में उन्हें यह अवॉर्ड मिला था। अवॉर्ड मिलने के बाद क्लॉप ने कहा- मैं तो हैरान हूं।

बेस्ट गोलकीपर
बेयर्न म्यूनिक के मेनुएल नियुर को बेस्ट गोलकीपर चुना गया। उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड के जेन ओब्लैक को पीछे छोड़ दिया। नियुर बुंदेसलीगा के 33 मैच में सिर्फ 31 गोल खाए।

बेस्ट गोल अवॉर्ड
टॉटेनहेम के फॉरवर्ड सोन ह्यूंग मिन को बेस्ट गोल के लिए पुकास अवॉर्ड से नवाजा गया है। उन्होंने पिछले साल बर्नेले के खिलाफ बेस्ट सोलो (अकेले) गोल किया था।

अवॉर्ड लिस्ट

प्लेयर का नामअवॉर्डदेश और क्लब
रॉबर्ट लेवानडॉस्कीमेन्स प्लेयर फॉर ईयर 2020पोलैंड- बेयर्न म्युनिक
लूसी ब्रोन्जेवुमन्स प्लेयर फॉर ईयर 2020इंग्लैंड- मैनचेस्टर सिटी
मेनुएल नियुरमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयरजर्मनी- बेयर्न म्युनिक
साराह बोहौदीवुमन्स गोलकीपर ऑफ द ईयरफ्रांस
जर्गेन क्लॉपमेन्स कोच ऑफ द ईयरजर्मनी- लिवरपूल
सरीना वीगमैनवुमन्स कोच ऑफ द ईयरनीदरलैंड्स
सोन्ग ह्यूंग मिनपुकास बेस्ट गोल ऑफ द ईयरसाउथ कोरिया- टॉटेनहेम
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