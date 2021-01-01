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मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड:बार्सिलोना के लिए 650वां गोल दागा; लगातार 4 सीजन में 20+ गोल करने वाले लिवरपूल के पहले खिलाड़ी बने सालाह

नई दिल्ली2 घंटे पहले
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बार्सिलोना के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी ने क्लब के लिए 650वां गोल दागा। वे ऐसा करने वाले क्लब के पहले प्लेयर हैं। उन्होंने रविवार को स्पेनिश लीग ला लीगा में एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ गोल कर यह उपब्धि हासिल की। बार्सिलोना ने बिल्बाओ को 2-1 से हरा दिया।

वहीं, इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम लिवरपूल ने मोहम्मद सालाह के 2 गोल की मदद से वेस्ट हेम की टीम को 3-1 से हरा दिया। सालाह लगातार 4 सीजन में 20+ गोल करने वाले क्लब के पहले खिलाड़ी बने।

सालाह ने इस सीजन में अब तक 21 गोल किए
सालाह ने इस सीजन में अब तक 30 मैच में 21 गोल किए हैं। वहीं, 2019/20 सीजन में 48 मैच में 23 गोल दागे थे। 2018/19 सीजन में सालाह ने 52 मैच में 27 गोल और 2017/18 सीजन में 52 मैच में 44 गोल दागे थे।

पिछले 4 साल में सालाह EPL में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी​​​​

प्लेयर2017 के बाद EPL में सबसे ज्यादा गोल
मोहम्मद सालाह88
हैरी केन77
जेमी वार्डी72

ला लीग में मेसी के अलावा ग्रीजमान ने दागे गोल
वहीं, स्पेनिश लीग ला लीगा में बार्सिलोना की जीत में मेसी के अलावा एंटोनी ग्रीजमान ने भी अहम भूमिका निभाई। ग्रीजमान ने भी एक गोल दागा। इसके साथ ही बार्सिलोना ने एथलेटिक बिल्बाओ के हाथों स्पेनिश सुपर कप में मिली हार का भी बदला ले लिया।

मेसी ने फ्री-किक पर दागा गोल
मेसी ने मैच के 20वें मिनट में एक फ्री किक पर बिल्बाओ के डिफेंडर को छकाते हुए शानदार गोल दागा। बार्सिलोना की यह लगातार 5वीं जीत है और इसके साथ वे रियल मैड्रिड को पीछे छोड़कर ला लीगा पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। एटलेटिको मैड्रिड पहले नंबर पर है।

बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल मेसी के नाम
वहीं, 650 गोल के साथ मेसी बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्लब के लिए 2004 में डेब्यू किया था। उनसे पीछे सीजर रोड्रिगेज हैं। 1942 से 1955 तक रोड्रिगेज ने बार्सिलोना के लिए 232 गोल दागे थे।

एल क्लासिको में बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल
मेसी ने बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के बीच खेले जाने वाले एल क्लासिको (El Classico) में भी क्लब के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी है। उन्होंने एल क्लासिको में 26 गोल दागे हैं।

बार्सिलोना के लिए एक ईयर में सबसे ज्यादा गोल
मेसी के नाम क्लब के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा गोल करने का भी रिकॉर्ड है। उन्होंने 2012 में 91 गोल दागे थे। मेसी ला लीगा में बार्सिलोना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। उन्होंने अब तक 456 गोल दागे हैं।

प्लेयरबार्सिलोना के लिए कुल गोल
लियोनल मेसी650
सीजर रोड्रिगेज232
लुइस सुआरेज198
लाजलो कुबाला194
जोसेप सैमिटियर184

एटलेटिका ने कैडिज को हराया
लुइस सुआरेज के 2 गोल की बदौलत ला लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने कैडिज को 4-2 से हरा दिया। सुआरेज ने 28वें मिनट में फ्री किक पर गोल दागा। इसके बाद अल्वारो नेग्रेडो ने गोल कर कैडिज को बराबरी पर ला दिया। साउल और सुआरेज ने दूसरे हाफ में गोल कर एटलेटिको को मैच जिता दिया।

रियल मैड्रिड की टीम लेवांते से हारी
रियल मैड्रिड के ला लीगा जीतने की दावेदारी को उस वक्त झटका लगा, जब शनिवार को उन्हें लेवांते ने 2-1 से हरा दिया। एडर मिलिताओ को रेड कार्ड मिलने के बाद मैड्रिड की टीम 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही थी। इस हार के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई।

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