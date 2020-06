दैनिक भास्कर Jun 25, 2020, 02:56 PM IST

लिवरपूल 30 साल बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग के खिताब जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है। अगर मैनचेस्टर सिटी अगले मैच में चेल्सी को हराने में नाकाम रहता है, तो लिवरपूल चैंपियन बन जाएगा। उसे अगले गुरुवार को दूसरे स्थान पर काबिज सिटी से भिड़ना है। लिवरपूल ने आखिरी बार 1990 में खिताब जीता था।

इससे पहले, बुधवार को लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से हराया। मैच में लिवरपूल के लिए ट्रेंट एलेक्जेंडर अर्नोल्ड ने 23वें मिनट में पहला गोल किया। मोहम्मद सालाह ने 44वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए टीम को हाफ टाइम तक 2-0 से आगे रखा। फैबिन्हो ने 55वें मिनट में तीसरा, जबकि सादियो माने ने 69वें मिनट में चौथा गोल दागा।

Four goals, a clean sheet and a big three points 👊



Great to be back at Anfield 🏟️🔴 pic.twitter.com/KAHRT1TbJq