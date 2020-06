दैनिक भास्कर Jun 14, 2020, 05:05 PM IST

एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तैराक वीरधवल खाड़े स्वीमिंग पूल नहीं खुलने से नाराज हैं। उन्होंने रविवार को ट्वीट किया अगर अब ट्रेनिंग के लिए पूल नहीं खुले तो संन्यास के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्होंने खेल मंत्रालय, खेल मंत्री और स्वीमिंग फेडरेशन को भी टैग किया।

उन्होंने लिखा कि ट्रेनिंग शुरू करने को लेकर न तो खेल मंत्रालय और न ही स्वीमिंग फेडरेशन की तरफ से कोई जानकारी मिल रही है। काश, देश में स्वीमिंग को भी दूसरे खेलों की तरह ही माना जाता।

Might have to consider retiring from swimming . No news or communication of any sorts for being able to start swimming again .

Wish swimming was treated the same as other sports in India . 🤷 @IndiaSports @RijijuOffice @KirenRijiju @swimmingfedera1 @Nihar44190177