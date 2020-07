दैनिक भास्कर Jul 11, 2020, 07:32 PM IST

खेल मंत्री किरन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि सरकार पूर्व खिलाड़ियों को आर्थिक मदद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व खिलाड़ियों ने देश की सेवा की है। ऐसे में वे सम्मान के हकदार हैं। रिजिजू ने चीफ एथलेटिक्स कोच बहादुर सिंह के वर्चुअल फेयरवेल के दौरान यह बात कही।

बहादुर सिंह ने 30 जून को चीफ एथलेटिक्स कोच पद छोड़ दिया था। खेल मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक, 70 साल से ज्यादा का कोई भी व्यक्ति कोचिंग स्टाफ के तौर पर नेशनल कैम्प में शामिल नहीं हो सकता।

चीफ एथलेटिक्स कोच बहादुर सिंह (दाएं) ने 1973-85 के बीच एशियन गेम्स और एशियन चैम्पिनयनशिप के शॉटपुट इवेंट में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इसके अलावा वे 1980 के मॉस्को ओलिंपिक के फाइनल में भी पहुंचे थे।

My salute to legendary Shot Putter Bahadur Singh ji who retired as Chief Coach of Indian Athletics. Between 1973-85 he won 3 Gold, 2 Silver, 3 Bronze at Asian Games & Asian Championships and reached finals at 1980 Moscow Olympics. He played for 2 decades & coached for 3 decades! pic.twitter.com/ofiHeWBxH3