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फिट इंडिया ऐप:स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बोले- सरकार अगले साल जनवरी में लॉन्च कर सकती है फिटनेस ऐप

नई दिल्ली2 मिनट पहले
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स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल ने बताया कि लोगों को जांच और फिटनेस फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार जनवरी 2021 में ऐप लॉन्च कर सकती है। (फाइल फोटो)

केंद्र सरकार अगले साल जनवरी में फिटनेस ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रवि मित्तल ने शनिवार को बताया कि लोगों को जांच और फिटनेस फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है।

उनके हवाले से न्यूज एजेंसी ने बताया कि हम फिट इंडिया ऐप को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। यह अन्य हेल्थ ऐप की तरह ही होगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि लोग आसानी से अपनी फिटनेस का आंकलन कर सकें।

फिटनेस चेक बहुत जरूरी
दिल्ली हाफ मैराथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि हम इसे जनवरी 2021 में लॉन्च कर सकते हैं। इवेंट में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों से हम निवेदन करते हैं कि वह इस ऐप पर जाएं और फिटनेस चेक करें। अगर हम हर महीने अपनी फिटनेस चेक करेंगे, तो हमारी फिटनेस इम्प्रूव होगी।

हाफ मैराथन 29 को दिल्ली में
29 नवंबर को दिल्ली में होने वाली हाफ मैराथन कोरोना के बीच देश में होने वाले बड़े टूर्नामेंट में से एक है। इससे पहले गोवा में शुक्रवार से इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई है। मित्तल ने कहा कि इस तरह के इवेंट से देश में यह मैसेज जाएगा कि धीरे-धीरे सब सामान्य हो रहा है।

उन्होंने कहा कि अगर हम ओलिम्पिक में मेडल जीतना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। हम कब तक अपने आप को कोविड की वजह से रोक कर रखेंगे। ऐसे इवेंट्स से हमें मजबूती मिलेगी।

ऐप खोलें
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