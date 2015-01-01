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ATP वर्ल्ड टूर फाइनल्स:वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे; वर्ल्ड नंबर-3 डोमिनिक थिएम ​​​​​​​से होगा मुकाबला

पेरिस21 मिनट पहले
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नोवाक जोकोविच ने एलेक्जेंडर ज्वेरेव को वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया। जोकोविच ने ज्वेरेव को 6-3, 7-6 से हराया।

कोरोना के बीच लंदन में जारी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में वर्ल्ड नंबर-1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। जोकोविच ने ज्वेरेव को 6-3, 7-6 से हराया। इसके साथ ही एक सीजन में 6 टूर्नामेंट जीतने के रोजर फेडरर की रिकॉर्ड की बराबरी से ज्वेरेव चूक गए। वहीं नोवाक जोकोविच को इससे पहले वर्ल्ड नंबर-4 डेनिल मेदवेदेव से राउंड रोबिन के दूसरे मैच में हराया था। जोकोविच सेमीफाइनल मे डोमिनिक थिएम से भिड़ेंगे। एक अन्य सेमीफाइनल में राफेल नडाल और डेनिल मेदवेदेव आपस में भिड़ेंगे।

जोकोविच ने कहा, “मुझे जीतने पर खुशी है। पहले सेट में ब्रेक पॉइंट में उनके पास अच्छे मौके थे। लेकिन मैने इस महत्वपूर्ण समय में बेहतर खेलते हुए अपने पक्ष में कर लिया। डेनियल के खिलाफ मैं सही समय पर सही शॉट खेलने में सफल हुआ। वे अच्छे खिलाड़ी हैं। 140 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आती उनके शॉट्स को खेलना आसान नहीं हैं। लेकिन मैने उनके शॉट्स को बेहतर ढंग से खेला।

थिएम के साथ सेमीफाइनल टफ होगा

जोकोविच ने कहा- सेमीफाइनल में डोमिनिक थिएम से मैच टफ होगा। वह काफी बेहतर खिलाड़ी हैं। वह क्ले के बेहतर खिलाड़ी है। थिएम ने कुछ महीने पहले यूएस ओपन जीता था। यूएस ओपन के फाइनल में थिएम ने एलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया था।

सेमीफइानल में पहुंचने वाले चार में से तीन खिलाड़ियों ने पिछला 10 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है

खिलाड़ीकितने जीते
नोवाक जोकोविच5
राफेल नडाल4
डोमेनिक थिएम1

वर्ल्ड टूर फाइनल्स के सेमीफाइनल में सबसे ज्यादा बार पहुंचने वाले टॉप पांच खिलाड़ी

खिलाड़ीकितनी बार
रोजर फेडरर16
इवान लेंडल12
पीट सम्प्रास10
नोवाक जोकोविच09
बोरिस बेकर09
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