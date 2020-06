दैनिक भास्कर Jun 23, 2020, 07:16 AM IST

हर साल 23 जून को ओलिंपिक डे मनाया जाता है। इस बार भी दुनियाभर के खिलाड़ी इसके लिए एक मंच पर आएंगे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म डिजिटिल होगा। लॉकडाउन की वजह से पहली बार ओलिंपियन मैदान में नहीं बल्कि, अपने-अपने घरों में दुनिया का सबसे बड़ा लाइव वर्कआउट करेंगे, जो 24 घंटे चलेगा। इसमें पीवी सिंधु समेत 21 ओलिंपियन शामिल होंगे। इन सभी का वर्कआउट ओलिंपिक के इंस्टाग्राम पेज पर लाइव दिखाया जाएगा।

सिंधु के अलावा रेसलर विनेश फोगाट भी ओलिंपिक डे इवेंट का हिस्सा हैं। हालांकि, उनके वर्कआउट का वीडियो पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया है, जो आज लाइव दिखाया जाएगा। विनेश के अलावा 22 और ओलिंपियन के रिकॉर्डेड वीडियो दिखाए जाएंगे।

सिंधु सुबह 11 बजे आईओसी के इंस्टाग्राम पेज पर लाइव होंगी

कोरोना की वजह से सिंधु ओलिंपिक डे के इवेंट में हैदराबाद स्थित अपने घर से ही जुड़ेंगी। इंटरनेशनल ओलिंपिक कमेटी (आईओसी) के मुताबिक, 24 घंटे चलने वाले इस डिजिटल वर्कआउट में सिर्फ ओलिंपियन ही नहीं, बल्कि दूसरे एथलीट और फैन्स भी शामिल होंगे।

लॉकडाउन में 5 हजार खिलाड़ियों ने वर्कआउट को किया साझा

आईओसी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया लॉकडाउन है। इसी वजह से टोक्यो गेम्स भी टालने पड़ गए। इस दौरान लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के इरादे से आईओसी ने स्टे स्ट्रॉन्ग मुहिम चलाई थी। इसमें 5 हजार ओलिंपियन शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने 50 देशों के करीब 24.3 करोड़ लोगों के साथ रोजाना अपने वर्कआउट का वीडियो शेयर किया, ताकि लोग लॉकडाउन में भी खुद को फिट रख सकें।

इस बार का ओलिंपिक डे खास होगा: आईओसी

आईओसी प्रेसिडेंट थॉमस बाक ने कहा कि इस बार का ओलिंपिक डे का कार्यक्रम अलग है, क्योंकि लंबे वक्त बाद गेम्स टालने पड़े। ऐसे में हमें इस मौके का इस्तेमाल ओलिंपिक की तैयारी के लिए एकजुटता दिखाने में करना चाहिए।

