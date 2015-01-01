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वुमन्स टी-20 चैम्पियनशिप:PCB ने टूर्नामेंट की इनामी राशि बढ़ाकर 17 लाख रु. की, तीन टीमें लेंगी भाग

कराची15 मिनट पहले
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पीसीबी टी-20 वुमन चैम्पियनशिप में तीन टीमें भाग लेंगी। पीसीबी डायनामाइट्स की कमान अमीन शमीम, पीसीबी चैलेंजर्स की मुनीबा अली और पीसीबी ब्लास्टर्स की कमान आलिया रियाज को सौंपी गई है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन टी-20 चैम्पियनशिप की इनामी राशि को दोगुनी कर 1.7 मिलियन(17 लाख) कर दी है। इससे पहले पीसीबी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए मैच फीस को भी बढ़ाया था।

वुमेन टी-20 चैम्पियनशिप 22 नंवबर से 1 दिसंबर तक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में खेला जाएगा। इस चैम्पियनशिप में 3 टीमें भाग लेंगी। इस प्रतियोगिता में 42 खिलाड़ी तीन टीमों पीसीबी बलास्टर, पीसीबी चैलेंजर्स और पीसीबी डायनामाइटस का प्रतिनिधित्व करेगी। पीसीबी चैलेंजर्स की कप्तानी मुनीबा अली को सौंपी गई है। जबकि अलिया रियाज पीसीबी ब्लास्टर्स और अमीन शमीम को पीसीबी डाइनामाइट्स को सौंपी गई है।

एक दिसंबर को होगा फाइनल

प्रत्येक टीम सभी टीमों के साथ दो-दो मैच खेलेगी। उसके बाद टॉप-2 टीमें 1 दिसंबर को फाइनल में भिड़ेगी। सभी मैच बायो- सिक्योर माहौल में होगा। खिलाड़ियों की बायो- सिक्योर में इंट्री से पहले दो कोरोना टेस्ट हुए हैं। 27- 27 खिलाड़ियों का कैंप कराची में आयोजित की गई।

टीमें इस प्रकार हैं

पीसीबी चैलेंजर्स- मुनीबा अली(कप्तान), आयशा नसीम, आईमान अनवर, बिस्माह मरूफ, फातिमा सना, कायनात हफीज, निदा डार, सबा नजीर, सदाफ शम्स, सादिया इकबाल, साइमा मलिक, सईदा अरोब शाह, सईदा अस्मा अमीन अख्तर।

पीसीबी ब्लास्टर्स- आलिया रियाज (कप्तान), अनम अमीन, अनोशा नासिर, हफ्सा अमजद, हुरैना सज्जाद, जावरिया खान, जवेरिया रऊफ, खदीजा चिश्ती, माया तारिक, नतालिया परवेज, नोरेन याकूब, सिदरा अमीन और सिदरा नवाज और तुबा हसन।

डायनामाइट्स- अमीन शमीम(कप्तान), आइमा सलीम, आयशा जफर, डायना बेग, हफ्सा खालिद, इरम जावेद, कायनात इम्तियाज, नाहिदा खान, नजीत अल्वी, नाशरा संुधु, ओमिमा सोहेल, सुभान तारिक, सईदा तारिक मसोदा, जायरा उममे हानी।

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