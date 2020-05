दैनिक भास्कर May 27, 2020, 04:13 PM IST

स्पेन के टेनिस स्टार राफेल नडाल ने कोरोनावायरस महामारी के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दिया है। वे लॉकडाउन के कारण 2 महीने से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब यूएस ओपन के लिए फिर से तैयारी शुरू कर दी। यूएस ओपन के डिफेंडिंग चैम्पियन नडाल ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि वे कोर्ट पर लौटकर बहुत खुश हैं।नडाल ने मैल्लोर्का में राफा नडाल अकादमी में प्रशिक्षण शुरू कर दी है।

वीडियो में नडाल ने कहा, ‘‘मैं कोर्ट पर वापस आ गया हूं । मैं खुश हूं कि बच्चे यहां राफा नडाल अकादमी में फिर से अभ्यास कर सकते हैं। वे खुश हैं और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है।’’ नडाल ने सबसे पहले 22 मई को प्रैक्टिस की एक तस्वीर पोस्ट की थी।

Happy to be back on my practices and happy for the kids at the @rnadalacademy who can also play. Here some footage from today 😉🎾🙌💪🏻 pic.twitter.com/aPtZzj30ks