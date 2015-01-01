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  • Rahul Dravid Said IPL Is Ready For Expansion, More Uncapped Players Will Get Chance To Show Their Talent, Natarajan Padikkal Got The Benefit From Ipl

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IPL में 9 टीमों को राहुल का समर्थन:द्रविड़ ने कहा- अनकैप्ड खिलाड़ियों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, नटराजन-पडिक्कल को मिला फायदा

नई दिल्ली23 मिनट पहले
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द्रविड़ ने कहा कि नटराजन ने IPL में डाटा क्वालिटी की वजह से अपने यॉर्कर पर मेहनत की। - फाइल फोटो

पूर्व क्रिकेटर और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष राहुल द्रविड़ ने IPL में 9 टीमों का समर्थन किया है। द्रविड़ ने कहा है कि IPL विस्तार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश में मौजूद टैलेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी से समझौता किए बिना लीग में टीमें बढ़ाई जा सकती हैं।

द्रविड़ ने कहा कि इससे अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि नटराजन, पडिक्कल और तेवतिया जैसे प्लेयर्स को इससे फायदा हुआ है।

2021 IPL में 9 और 2023 तक 10 टीमें खेल सकती हैं

ऐसी चर्चा है कि IPL 2021 के में 9 टीमें होंगी। वहीं, 2023 तक लीग में 10 टीमें खेल सकती हैं। ये BCCI के लॉन्ग टर्म प्लान में शामिल है। राजस्थान रॉयल्स के को-ओनर मनोज बडाले के बुक 'ए न्यू इनिंग्स' के वर्चुअल लॉन्चिंग के मौके पर NCA के डायरेक्टर द्रविड़ ने कहा कि कई ऐसे युवा हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है।

कई टैलेंटेड प्लेयर्स को मिल सकेगा मौका

द्रविड़ ने कहा कि अगर ज्यादा टीमें होंगी तो कई टैलेंटेड खिलाड़ियों को मौका मिल सकेगा। इससे IPL का स्तर और सुधरेगा। उन्होंने कहा कि कई नए चेहरे और टैलेंट हैं, जो ज्यादा खेलने पर और उभर कर सामने आएंगे। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के राहुल तेवतिया का उदाहरण देकर कहा कि IPL की वजह से ही तेवतिया जैसा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखा सका।

खिलाड़ियों को स्टेट एसोसिएशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा

द्रविड़ ने कहा, इससे पहले, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी और स्टेट एसोसिएशन पर निर्भर रहना पड़ता था। हरियाणा जैसे राज्य में युजवेंद्र चहल, अमित मिश्रा और जयंत यादव जैसे बेहतरीन स्पिनरों के सामने तेवतिया को लिमिटेड चांस ही मिलता। लेकिन अब आप अपना टैलेंट दिखाने के लिए सिर्फ स्टेट एसोसिएशन पर सीमित नहीं हैं।

पडिक्कल को एक्सपीरियंस और नटराजन को डाटा से हुआ फायदा

द्रविड़ ने देवदत्त पडिक्कल और टी नटराजन का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देवदत्त पडिक्कल ने विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे प्लेयर्स के साथ बल्लेबाजी की। ये एक्सपीरियंस उन्हें काफी काम आएगा। जबकि नटराजन ने डाटा क्वालिटी की वजह से अपने यॉर्कर पर काम किया। अब वह टीम इंडिया में हैं।

मुंबई की कोर टीम स्ट्रॉन्ग है

उन्होंने मुंबई इंडियंस की भी तारीफ की। द्रविड़ ने कहा कि मुंबई की कोर टीम स्ट्रॉन्ग है। उनके कोर टीम में वर्ल्ड क्लास टी-20 प्लेयर्स और युवा टैलेंट का मिश्रण है। उन्होंने अपनी टीम को चैम्पियन लायक बनाया है।

टीम इंडिया के लिए 2011 से 2020 शानदार रहा

द्रविड़ ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए ये दशक (2011-2020) अच्छा रहा है। लिमिटेड ओवर्स के क्रिकेट में भारत ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। टीम ने 2011 वर्ल्ड कप, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं, टी-20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल में भी पहुंचे। इसमें IPL का काफी योगदान रहा है।

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