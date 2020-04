पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर वकार यूनिस ने कहा- यह वर्ल्ड सिनेमा के लिए दुखद सप्ताह, ऋषि कपूर के साथ ही एक युग का अंत हुआ

ऋषि कपूर ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली

दैनिक भास्कर Apr 30, 2020, 01:48 PM IST

बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में गुरुवार को निधन हो गया। ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे ऋषि कपूर ने मुंबई के एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर विराट कोहली और रवि शास्त्री समेत खेल जगत के दिग्गजों ने दुख जताया है। विराट कोहली ने लिखा, ‘‘यह सच नहीं हो सकता, मुझे इस खबर पर विश्वास नहीं हो रहा है। कल इरफान खान और आज ऋषि कपूर जी। यह स्वीकार करना मुश्किल है कि ऐसा दिग्गज कलाकार अब हमारे बीच नहीं रहा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’

एक दिन पहले बुधवार को ही सदाबहार एक्टर इरफान खान का कैंसर के कारण निधन हुआ था। इरफान ट्यूमर और आंतों के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी।

This is unreal and unbelievable. Yesterday Irrfan Khan and today Rishi Kapoor ji. It's hard to accept this as a legend passes away today. My condolences to the family and may his soul rest in peace 😟💔 — Virat Kohli (@imVkohli) April 30, 2020

सचिन और रवि शास्त्री ने भी दुख जताया

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘‘ऋषि कपूर के निधन की खबर सुनकर बहुत बहुत दुख हुआ है। उनकी फिल्में देखकर ही बड़ा हुआ हूं। पिछले साल जब हम मिले थे, तब वे काफी शालीन थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।’’ वहीं, भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने भी इसे चौंकाने वाली खबर बताया। दोनों दिग्गजों ने नीतू, रणबीर और कपूर परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त कीं।

Very very sad to hear about the passing away of Rishi ji. I grew up watching his movies and he was always very gracious when we met over the years. May his soul Rest in Peace.



My heartfelt condolences to Neetu ji, Ranbir and the whole Kapoor family. 🙏 pic.twitter.com/MItdmmSnVz — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 30, 2020

Shocking to say the least. Never a dull moment with #RishiKapoor around. A laugh a minute.



My prayers and thoughts are with Neetu ji, Ranbir and Riddhima. God bless his soul 🙏 #RIPLegend pic.twitter.com/e6jVOW5Pez — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 30, 2020

ऋषि के साथ एक युग का अंत हुआ: वकार

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस ने कहा, ‘‘यह वर्ल्ड सिनेमा के लिए भयानक सप्ताह है। आपके साथ ही एक युग का अंत हुआ है, लेकिन आप हमारे दिलों में सदा रहेंगे।’’

Heart Broken 💔. Terrible week for the World cinema. An era ends with your demise but you will stay in our Hearts forever. My deepest condolences to the Kapoor family.#RIP #Legend pic.twitter.com/wVLxqD5INW — Waqar Younis (@waqyounis99) April 30, 2020

#RishiKapoor childhood hero...gone..heartfelt condolences to his family and friends. — Anil Kumble (@anilkumble1074) April 30, 2020

It's shocking to hear about the sudden demise of #RishiKapoor ji. My heartfelt condolences to his family and friends. 🙏🏻 May his soul rest in peace 🙏🏻 pic.twitter.com/pAfOGhdzm0 — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) April 30, 2020