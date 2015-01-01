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रोहित ने तोड़ी चुप्पी:हिटमैन बोले- बैक टू बैक मैच की वजह से वन-डे और टी-20 टीम का हिस्सा नहीं, मेरा फोकस टेस्ट पर

नई दिल्ली26 मिनट पहले
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रोहित ने कहा कि अब हैम-स्ट्रिंग बिलकुल ठीक है और उन्होंने इसे और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।- फाइल फोटो

बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में प्रैक्टिस कर रहे भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने IPL के बाद पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे फिलहाल ठीक हैं और फिट होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए सिलेक्शन पर हुए विवाद को लेकर उन्होंने कहा, 'मैं नहीं जानता कि लोग किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं बता दूं कि मैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) और मुंबई इंडियंस (MI) के साथ लगातार संपर्क में था।'

हैम-स्ट्रिंग में थोड़ा काम बाकी था, इसलिए रेस्ट लिया

उन्होंने कहा, 'IPL के वक्त हैम-स्ट्रिंग पर थोड़ा और काम बाकी था। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वन-डे और टी-20 मिलाकर बैक टू बैक 11 दिन में 6 मैच होने थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं IPL के बाद 25 दिन में खुद को फिट कर लूं, ताकि टेस्ट खेल सकूं। मेरे लिए ये डिसीजन आसान था, पता नहीं दूसरों के लिए ये डिसीजन इतना मुश्किल क्यों हो गया।'

MI को बताया था कि खेल सकता हूं

रोहित ने कहा, 'मैंने MI टीम मैनेजमेंट को बता दिया था कि मैं खेल सकता हूं, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट है। मुझे पता था कि मैं फील्ड पर परिस्थितियों से अच्छी तरह से निपट लूंगा। मैंने एक बार अपना मन बना लिया, तो बस उस चीज पर ध्यान लगाने की जरूरत थी, जो मैं करना चाहता था।'

टेस्ट सीरीज से पहले पूरी तरह फिट होना चाहता हूं

रोहित ने कहा, 'अब हैम-स्ट्रिंग बिलकुल ठीक है। मैंने इसे और मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेस्ट सीरीज में खेलने से पहले मैं पूरी तरह से फिट होना चाहता हूं। इसलिए मैंने एड़ी-चोटी की जोर लगा दिया है। शायद यही कारण है कि मैं NCA में हूं। मेरे लिये यह चिंता की बात नहीं थी कि मेरे बारे में कोई क्या बोल रहा है। वह ऑस्ट्रेलिया जा पाएगा या नहीं, मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था।'

MI से कहा था फिट नहीं हुआ तो प्ले-ऑफ नहीं खेलूंगा

रोहित ने कहा, 'हैम-स्ट्रिंग में चोट लगने के बाद अगले 10 दिन मैंने सिर्फ उसे ठीक करने के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि आप जब तक मैदान पर नहीं पहुंचते, तब तक पता नहीं चलता कि शरीर कैसे काम कर रहा है। लेकिन हर दिन हैम-स्ट्रिंग की स्थिति बदल रही थी। मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं खेल सकता हूं। मैंने इस बार में मुंबई इंडियंस को भी बताया कि मैं प्लेऑफ से पहले ठीक हो जाऊंगा। अगर ठीक नहीं होता हूं तो प्लेऑफ नहीं खेलूंगा।'

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर हुआ था विवाद

बता दें कि हैम-स्ट्रिंग चोट की वजह से रोहित शर्मा मुंबई के लिए IPL का कुछ मैच नहीं खेला था। इसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में भी नहीं शामिल किया गया। हालांकि, उन्होंने IPL प्ले-ऑफ में वापसी की और फाइनल में शानदार पारी खेली। इसके कुछ दिन बाद BCCI ने उन्हें टेस्ट सीरीज के लिए टीम में शामिल किया। कुछ दिग्गज क्रिकेटर और सोशल मीडिया यूजर्स ने रोहित और BCCI पर निशाना भी साधा।

सौरव गांगुली ने ट्रोलर्स को लगाई थी फटकार

इसके बाद BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बयान देते हुए कहा था कि रोहित फिलहाल 70% ही फिट हैं। उन्हें पूरी तरह फिट होने की जरूरत है। उन्होंने ट्रोलर्स पर भी निशाना साधा था और कहा था बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ भी बोलना सही नहीं है।

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