Jul 11, 2020, 08:07 AM IST

200 मीटर के वर्ल्ड चैम्पियन अमेरिका के नोआह लायल्स ने पहले तो 200 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। यह रिकॉर्ड उसैन बोल्ट के नाम है। लेकिन बाद में पता चला कि वे लेन में 15 मीटर आगे खड़े थे। यानी उन्होंने सिर्फ 185 मीटर दौड़ लगाई। उन्होंने 18.91 सेकंड में यह दूरी पूरी की।

बोल्ट का 2009 में बनाया गया 19.19 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी कायम है। 22 साल के लायल्स फ्लोरिडा में इंस्पिरेशन गेम्स में हिस्सा ले रहे थे। इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी अपने-अपने देश में जहां होते हैं, वहीं ट्रैक पर दौड़ते हैं।

"That CANNOT be right, can it?"



At first glance, USA's Noah Lyles appears to clock 18.91 in the men's 200m race at the #InspirationGames



But it turns out he began from the wrong starting block, only running 185m, NOT 200m.

But still very fast 🔥https://t.co/YUCNA8cqpPpic.twitter.com/17cVvvkqdX