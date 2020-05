दैनिक भास्कर May 08, 2020, 02:41 PM IST

दक्षिण कोरिया में शुक्रवार से के-लीग की शुरुआत होगी। कोरोनावायरस के बीच शुरू होने वाला यह पहला फुटबॉल टूर्नामेंट है। तीन दिन पहले ही देश में प्रोफेशनल बेसबॉल लीग शुरू हुई है।

के-लीग के पहले मैच में मौजूदा चैम्पियन जियोनबुक मोटर्स और सुवोन ब्लूविंग्स क्लब आमने-सामने होंगे। यह मुकाबला जियोन्जू स्टेडियम में होगा। 2002 में जब कोरिया और जापान ने संयुक्त रूप से फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी तो इस शहर में मुकाबला हुआ था।

https://t.co/6MjaITmbto

JEONBUK HYUNDAI vs SUWON SAMSUNG on LIVE 7PM KST📡

Event page for the match is now available!

Don't miss out the season opener of HANA1Q K LEAGUE 1 2020⚽#KLeague #K리그 #StayHomeWithKleague #집콕K리그 #KoreanFootball #CityofBibimbap_vs_CityofKoreanbbq