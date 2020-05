सचिन तेंदुलकर ने मां के साथ वाली फोटो शेयर की, लिखा- आप मेरे लिए आई हैं, आप अद्भुत और अपूर्णीय हो

वीरेंद्र सहवाग ने कहा- मां का प्यार वह प्यार है, जो आप तब भी पाते हैं जब आप उसके हकदार हो या चाहे ना हों

दैनिक भास्कर May 10, 2020, 11:35 AM IST

इस साल 10 मई को मदर्स डे मनाया जा रहा है। दुनियाभर में यह अलग-अलग दिन मनाया जाता है, जबकि भारत में मई के दूसरे रविवार को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण समेत खेल के कई भारतीय दिग्गजों ने मां को याद किया।

लक्ष्मण ने ट्वीट किया, ‘‘आप जब भी मां की तरफ देखते हैं, तो आप एकदम शुद्ध प्रेम की तरफ देखते हैं। इसे आप कभी समझ नहीं पाएंगे। मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा बनने के लिए धन्यवाद अम्मा।’’

When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know. Thank you Amma for being the rock in my life. #HappyMothersDay to you and all the moms out there🙏 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) May 10, 2020

सचिन ने मां को धन्यवाद कहा

सचिन ने मां के साथ वाली बचपन की एक तस्वीर शेयर की। साथ ही लिखा, ‘‘आप मेरे लिए आई हैं, क्योंकि आप सबकुछ के अलावा हमेशा अद्भुत और अपूर्णीय हो। मेरे लिए आपने जो कुछ भी किया, उसके लिए धन्यवाद।’’

You are AAI to me because, besides everything else you are Always Amazing & Irreplaceable.

Thank you for everything you have done for me. 🙏



Happy #MothersDay Aai. pic.twitter.com/UVQeMMmRjX — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 10, 2020

सहवाग ने कहा- मां जैसा कोई नहीं

पूर्व भारतीय ओपनर सहवाग ने मां के नाम एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि बच्चा चाहे लायक हो या नालायक, वह चाहे या न चाहे, हर स्थिति में उसे मां का प्यार मिलता है। मां ने मुझे घर वालों से लड़कर क्रिकेट फीस के लिए 100 रुपए दिए थे। सहवाग ने पोस्ट में लिखा, मां का प्यार वह प्यार होता है, जिसे आप तब भी पाते हैं, जब आप उसके हकदार हों या चाहे न हों। मां के जैसा कोई नहीं है।’’

A mother's love is a love you get, whether you deserve it or not. Maa jaisa koi nahi.

Every day is #MothersDay pic.twitter.com/eXIiMTRlsL — Virender Sehwag (@virendersehwag) May 10, 2020

Two of the most special women in my life, wish you a very Happy Mother's Day!#MothersDay pic.twitter.com/du9ZiD9vZ5 — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) May 10, 2020

No words are enough to thank you for your unconditional love & all the sacrifices you have made for me. Love you forever mumma! Wishing you a very Happy Mother’s Day.#HappyMothersDay pic.twitter.com/8TrJ0MjgzJ — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 9, 2020