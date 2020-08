यूरोपा लीग फाइनल:सेविला रिकॉर्ड छठी बार चैम्पियन, इंटर मिलान को 3-2 से हराया; पिछले 9 में से 6 खिताब स्पेनिश क्लब के नाम रहे

The last eight Europa League winners have been Spanish or English:



2012: Atletico Madrid 🇪🇸

2013: Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2014: Sevilla 🇪🇸

2015: Sevilla 🇪🇸

2016: Sevilla 🇪🇸

2017: Man United 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2018: Atletico Madrid 🇪🇸

2019: Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

2020: Sevilla 🇪🇸