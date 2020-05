दैनिक भास्कर May 22, 2020, 11:48 AM IST

तूफान अम्फाल के कारण बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के घर के आंगन में लगा आम का पेड़ गिर गया। जिसे गांगुली ने बालकनी में आकर लोगों की मदद से ठीक किया। इसकी दो तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर शेयर की। इन दोनों फोटो को फैन्स ने 2002 की नेटवेस्ट सीरीज से जोड़ दिया। एक यूजर ने टी-शर्ट उतारने की बात कही। दूसरे ने कहा कि दादा का बालकनी से पुराना रिश्ता है।

गांगुली ने लिखा, ‘‘घर में लगे आम के पेड़ को उठाना पड़ा। उसे वापस खींचा और फिर से ठीक किया।’’ इस एक यूजर ने लिखा, ‘‘दादा लॉर्ड्स की बालकनी ज्यादा अच्छी लगती है आप पर।’’

The mango tree in the house had to be lifted, pulled back and fixed again .. strength at its highest 😂😂 pic.twitter.com/RGOJeaqFx1