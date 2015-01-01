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रबाडा की टीम में वापसी:इंग्लैंड के खिलाफ वन-डे और टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान

केप टाउन14 मिनट पहले
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इंग्लैंड के खिलाफ वन-डे और टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान। - फाइल फोटो

इंग्लैंड के खिलाफ वन-डे और टी-20 सीरीज के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम का ऐलान हो गया है। टीम में तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा की वापसी हुई है। वहीं, सीमर ग्लेंटन स्टरमैन को पहली बार टीम में जगह मिली है।

वन-डे चैम्पियन इंग्लैंड के खिलाफ यह सीरीज महत्वपूर्ण

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट (CSA) के डायरेक्टर ग्रीम स्मिथ ने कहा कि यह सीरीज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले साल भारत में टी-20 वर्ल्ड कप होना है। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को इस सीरीज में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगे।' स्मिथ ने कहा कि इंग्लैंड वन-डे चैम्पियन है, इसलिए उनके खिलाफ वन-डे सीरीज और भी महत्वपूर्ण है।

कगिसो रबाडा को चोट की वजह से टीम से बाहर किया गया था

कोरोना काल की शुरुआत होने के बाद यह दक्षिण अफ्रीकी टीम की पहली इंटरनेशनल सीरीज है। बता दें कि इस साल मार्च में दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई थी। लेकिन कोरोना की वजह से सीरीज रद्द कर दी गई थी। इस सीरीज में रबाडा को ग्रोइन इंज्युरी की वजह से टीम में शामिल नहीं किया गया था।

रबाडा फिलहाल IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेल रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं। वे टूर्नामेंट में अब तक 25 विकेट ले चुके हैं।

वन-डे और टी-20 के लिए दक्षिण अफ्रीकी टीम इस प्रकार है-
क्विंटन डिकॉक (कप्तान, विकेटकीपर), तेम्बा बवुमा, जूनियर डाला, फाफ डु प्लेसिस, ब्योर्न फोर्टुइन, ब्युरन हेन्ड्रिक्स, रेजा हेन्ड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, जनमन मालन डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिच नोर्तजे, आदिले फेहलुकवा, ड्वेन प्रीटोरियस, कगिसो रबाडा, तबरेज़ शम्सी, लुथो सिपम्ला, जॉन-जॉन स्मट्स, ग्लेंटन स्टरमैन, पीवी विलजॉन, रोसी वान डर डुसेन, काइल वेरिन

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