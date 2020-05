दैनिक भास्कर May 30, 2020, 05:28 PM IST

सबसे कम उम्र में विंबलडन के लिए क्वालिफाई करने वाली अमेरिका की टेनिस स्टार कोको गॉफ ने नस्लवाद के खिलाफ विरोध जताया है। हाल ही में पुलिस की कस्टडी में अफ्रीकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। इस पर गॉफ ने नाराजगी जताते हुए वीडियो शेयर किया और पूछा- अगला नंबर मेरा तो नहीं है?

हाल ही में अमेरिका के मिनियापोलिस शहर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें फ्लॉयड के हथकड़ी लगी हुई है और वह जमीन पर उल्टा लेटा है। एक पुलिस अफसर 5 मिनट से ज्यादा समय तक उसकी गर्दन पर अपना घुटना गड़ाए रहता है। बाद में उस आदमी की मौत हो जाती है।

THIS IS MURDER !!! Seeing this from Australia and it can be called nothing else but a racially motivated murder !! #GeorgeFloyd



pic.twitter.com/DgLdm7Lh37