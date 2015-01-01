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  • The Best FIFA Football Awards To Be Held Virtually On Dec 17, 2020 Messi Rapinoe Were Honored In 2019

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फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स 2020:17 दिसंबर को होगी वर्चुअल अवॉर्ड सेरेमनी; 2019 में मेसी और रेपिनो को मिला था अवॉर्ड

ज्यूरिक15 मिनट पहले
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2019 में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने बेस्ट मेन और यूनाइटेड स्टेट्स की मेगन रेपिनो ने बेस्ट वुमन फुटबॉलर का अवॉर्ड जीता था।

बेस्ट फुटबॉलर अवॉर्ड 2020 का वर्चुअल आयोजन 17 दिसंबर को किया जाएगा। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) ने शनिवार को इसकी पुष्टि की। पहले यह अवॉर्ड सेरेमनी सितंबर में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसे स्थगित करना पड़ा था।

स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं

फीफा ने एक बयान में कहा कि इस साल यह साफ है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। खेल के शुभचिंतकों ने एक बड़ी जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने न सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर, बल्कि रोल मॉडल के तौर पर भी विभिन्न समुदायों की मदद की और उनमें उम्मीद जगाई। उन्हें जागरुक किया।

बेस्ट मेन और वुमन फुटबॉल प्लेयर को मिलेगा अवॉर्ड

फीफा ने कहा कि हर बार की तरह इस साल भी बेस्ट मेन और वुमन फुटबॉल प्लेयर को अवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही सर्वश्रेष्ठ कोच और गोलकीपर को भी अवॉर्ड मिलेंगे। बेस्ट प्लेइंग इलेवन को भी अवॉर्ड दिए जाएंगे। इसके साथ ही इस बार भी फेयर-प्ले का अवॉर्ड शामिल किया गया है। साल का बेस्ट गोल और सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल फैन को भी अवॉर्ड दिया जाएगा।

कैप्टन और कोच के अलावा फैन भी कर सकेंगे वोट

फीफा ने कहा कि अवॉर्ड्स के विनर वोट के द्वारा तय किए जाएंगे। विनर विभिन्न देशों के कप्तान और कोच के साथ-साथ 200 पत्रकार के वोट्स के आधार पर तय किए जाएंगे। साथ ही फैन भी ऑनलाइन बैलेट से अपने फेवरेट को वोट दे सकेंगे। वोटिंग की प्रक्रिया 25 नवंबर से शुरू होगी और 9 दिसंबर को खत्म होगी।

मेसी और रेपिनो को मिला था अवॉर्ड

2019 में 23 सितंबर को बेस्ट फीफा फुटबॉल अवॉर्ड्स का आयोजन किया गया था। अर्जेंटीना के लियोनल मेसी ने बेस्ट मेन और यूनाइटेड स्टेट्स की मेगन रेपिनो ने बेस्ट वुमन फुटबॉलर का अवॉर्ड जीता था।

2019 में इनको मिला था फीफा अवॉर्ड :

अवॉर्डप्लेयरटीम
बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयरलियोनल मेसीअर्जेंटीना
बेस्ट फीफा वुमन्स प्लेयरमेगन रेपिनोयूनाइटेड स्टेट्स
बेस्ट फीफा मेन्स गोलकीपरएलिसनब्राजील
बेस्ट फीफा वुमन्स गोलकीपरसारी वान वीनेन्दालनीदरलैंड्स
बेस्ट फीफा मेन्स कोचजर्जेन क्लोपलिवरपूल (इंग्लिश क्लब)
बेस्ट फीफा वुमन्स कोचजिली एलिसयूनाइटेड स्टेट्स
फीफा फेयर प्ले अवॉर्डमार्सेलो बिएसलालीड्स यूनाइटेड (क्लब)
फीफा पुस्कस अवॉर्डडेनियल सोरीहंगरी
फीफा फैन अवॉर्ड,सिलविया ग्रेक्को-------
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