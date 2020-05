दैनिक भास्कर May 26, 2020, 08:24 AM IST

कोरोनावायरस से जंग लड़ने के लिए एक चैरिटी गोल्फ टूर्नामेंट किया गया। इसमें अमेरिका के टाइगर वुड्स, पेटन मैनिंग की जोड़ी भी शामिल हुई। उन्होंने फिल मिकेलसन, टॉम ब्रैडी की जोड़ी को हराकर 20 मिलियन डॉलर (करीब 152 करोड़ रुपए) चैरिटी टूर्नामेंट जीता। यह राशि वुड्स और मैनिंग कोरोना रिलीफ फंड में देंगे।

कोरोना के कारण दुनियाभर के लगभग सभी खेल टूर्नामेंट्स 2 महीने से रुके हुए हैं। टेनिस ग्रैंड स्लैम विंबलडन को रद्द कर दिया गया है। क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) अनिश्चितकाल और टोक्यो ओलिंपिक एक साल के लिए टल चुका है।

