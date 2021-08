Hindi News

Toddler Runs Onto Football Field During Match, Video Goes Viral

सबसे छोटे फुटबॉल फैन का वायरल VIDEO: अमेरिका में फुटबॉल लीग के दौरान 2 साल का बच्चा मैदान में कूदा, मां ने बेटे को पकड़ने के लिए लगाई दौड़

फुटबॉल मैदान पर दौड़े बच्चे और

वैसे तो आपने खेल के मैदान पर कई बार अजीब चीजें होती देखी होंगी। जरा सोचिए यदि किसी मुकाबले में कोई छोटा बच्चा मैदान के बीच में आ जाए तो कैसा लगेगा? असल में एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें एक छोटा बच्चा पहले तो मैदान पर भागकर आ गया और फिर जब उसकी मां उसे लेने के लिए मैदान पर आई, तो बच्चा भी नटखट निकला और उसने अपनी मां को मैदान का पूरा चक्कर लगवा दिया।

बीच मैदान में बच्चे के पीछे दौड़ी मां

मेजर लीग सॉकर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक मां और उसके 2 साल के बेटे का वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो एफसी सिनसिनाटी और औरलैंडो सिटी के बीच खेले जा रहे मैच का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 साल का बच्चा अचानक मैदान में दौड़कर घुस आता है। उसे पकड़ने के लिए उसकी मां भी मैदान में आ जाती है, लेकिन बच्चे ने तो ये साबित कर दिया कि उसे पकड़ना बच्चों की बात नहीं है।

We hope this mother and her young pitch invader are having a great day. 😂

pic.twitter.com/hKfwa6wyWI

जी हां, वीजियो में दिख रहा है कि मां अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश कर रही है और वह खुद ही फिसलकर गिर जाती है और बच्चा मजे से मां को पूरे मैदान के चक्कर लगवा रहा है। ये वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है और आप भी वीडियो देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे।

वीडियो के साथ तस्वीर भी हुई वायरल

A young pitch invader was quickly scooped up by their own personal security detail without incident. #FCCincy #mls pic.twitter.com/gK2bzgNdas

वीडियो के अलावा सैम ग्रीन नाम के फोटोग्राफर ने भी मां और बेटे की बड़ी ही प्यारी सी तस्वीर शेयर की है। जिसमें मां अपने बच्चे को गोद में उठाकर मैदान से बाहर लेकर जाती दिख रही है। मां और बच्चे की ये फोटो और वीडियो दोनों ही वायरल हो गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा की ये वीडियो इस मां-बेटे की जोड़ी के लिए भी यादगार रहेगा।