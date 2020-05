दैनिक भास्कर May 14, 2020, 10:00 AM IST

कोरोनावायरस और लॉकडाउन के बीच इंग्लैंड और टॉटेनहम फुटबॉल क्लब के मिडफील्डर डेले अली के साथ बुधवार को लूट हो गई। दो चोरों ने उनके नॉर्थ लंदन वाले घर पर हमला करते हुए चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान घर में उन्होंने तोड़फोड़ भी की। डेले और उनके दत्तक भाई को मामूली चोटें आईं।

डेले और उनके भाई की गर्लफ्रेंड के साथ-साथ अन्य दोस्त भी वारदात के समय घर में ही थे। इंग्लिश प्लेयर ने ट्वीट किया, ‘‘यह बहुत ही डरावना अनुभव था, लेकिन हम सभी अब ठीक हैं। आप सभी को मैसेज कर चिंता जताने के लिए बहुत धन्यवाद।’’

Thank you for all the messages. Horrible experience but we’re all okay now. Appreciate the support.