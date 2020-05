दैनिक भास्कर May 11, 2020, 12:28 PM IST

खेल मंत्री किरन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन खत्म होते ही देश के शीर्ष एथलीट्स की ट्रेनिंग दोबारा शुरू हो जाएगी। फिलहाल खिलाड़ियों और बाकी पक्षों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इसकी योजना तैयार करने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया(साई) ने 6 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सदस्य अलग-अलग खेल संगठनों और खिलाड़ियों से बात करके योजना तैयार करेंगे।

Once the lockdown is lifted, we will resume the training of our elite athletes followed by other SAI Training Centres in phased manner. I appeal sportspersons and all stakeholders not to rush because health and safety is our top priority presently.#IndiaFightsCorona https://t.co/FqSliNhKR1