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विजय हजारे ट्रॉफी:नटराजन तमिलनाडु टीम में शामिल; इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट के लिए टीम में नहीं मिली थी जगह

चेन्नई19 मिनट पहले
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विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टी नटराजन को तमिलनाडु में शामिल किया गया है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम की कमान सौंपी गई है। (फाइल फोटो) - Dainik Bhaskar
विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टी नटराजन को तमिलनाडु में शामिल किया गया है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम की कमान सौंपी गई है। (फाइल फोटो)

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टी नटराजन को तमिलनाडु में शामिल किया गया है। जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को टीम की कमान सौंपी गई है। नटराजन को इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच के लिए टीम में जगह नहीं दी गई है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 18 फरवरी से हो रही है।

नटराजन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीनों फॉर्मेट में किया था डेब्यू
नटराजन ने ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किया। उन्हें तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी वनडे में मौका मिला था। इसमें उन्होंने 2 विकेट झटके थे। इसके बाद 3 टी-20 में उन्होंने 6 विकेट लिए थे। टेस्ट सीरीज के दौरान 7 भारतीय खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट में डेब्यू करने का मौका मिला था। इसमें उन्होंने 3 विकेट लिए थे।

तमिलनाडु टीम: दिनेश कार्तिक( कप्तान/विकेटकीपर), बी अपराजित, बी इंद्रजीत, के बी अरूण कार्तिक, सी हरि निशांत, एम शाहरुख खान, एन जगदीशन, एल सूर्यप्रकाश, एम कौशिक गांधी, जे कौशिक, एम अश्विन, आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, आर सोनू यादव, के विगणेश, टी नटराजन, ए अश्विन क्रिस्ट, प्रदोश रंजन पॉल, जी परियासामी, एम मोहम्मद।

18 फरवरी से हो सकता है विजय हजारे ट्रॉफी
भारत का घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 18 फरवरी से हो सकता है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के एक अधिकारी ने क्रिकबज से सोमवार को कहा था कि टूर्नामेंट के दौरान लीग मैच मुंबई, बड़ौदा, कोलकाता, इंदौर और बेंगलुरु और केरल के कोच्चि में हो सकते हैं। हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

विजयवाड़ा, हैदराबाद में महिलाओं के मैच
वहीं, विजयवाड़ा, हैदराबाद और पुणे में BCCI महिलाओं के मैच कराने की सोच रहा है। क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI कुछ टायर-2 शहरों पर भी नजर बनाए हुए, जहां पर आसानी से होटलों में बायो-बबलल तैयार किए जा सकते हैं। क्रिकबज के मुताबिक बोर्ड दिल्ली और चंडीगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से वहां मैच नहीं करवा सकता है।

38 मेन्स और 37 वुमन्स टीमों को 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की तरह विजय हजारे ट्रॉफी में भी 38 मेन्स और 37 वुमन्स (महिलाओं में सर्विसेज की टीम नहीं है) की टीम को 6 क्लस्टर में बांटा जाएगा। एक क्लस्टर की टीम एक वेन्यू पर मैच खेलेगी। इसमें से ज्यादातर मैच डे ही होंगे। हालांकि, इनमें से कई स्टेडियम में डे-नाइट मैच करना की भी क्षमता है।

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