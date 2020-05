साइना नेहवाल ने कहा- भगवान अपनों को गंवाने वाले परिवारों को दुख सहने की शक्ति दें

विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम में गुरुवार तड़के एक केमिकल प्लांट से गैस लीक हुई

दैनिक भास्कर May 07, 2020, 06:30 PM IST

आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार तड़के एक केमिकल प्लांट से हुए गैस रिसाव हादसे में 11 लोगों की मौत होगई। इस पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, सानिया मिर्जा के अलावा कई खिलाड़ियों ने दुख जताया है।

विराट ने ट्वीट किया- विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं।

My condolences to the families who lost their loved ones in the #VizagGasLeak. Praying for everyone affected and recovering in the hospital. 🙏🏼 — Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2020

'लोगों की मौत की खबर से दुखी'

सानिया ने लिखा- आंध्रप्रदेश में गैस रिसाव होने के कारण लोगों की मौत की खबर से काफी दुखी हूं। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदनाएं और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

What an unfortunate incident with the gas leak in Vizag 😔 prayers and thoughts are with everyone there and specially ppl and families affected .. stay strong Vizag .. #prayforvizag — Sania Mirza (@MirzaSania) May 7, 2020

गैस रिसाव की खबर से हैरान: धवन

टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने भी कहा- गैस रिसाव की खबर से हैरान हूं। मुझे इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए काफी दुख हो रहा है। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।

सायना नेहवाल ने भी ट्वीट किया- वाइजैग में गैस रिसाव के कारण लोगों की मौत होना हृदयविदारक है। भगवान से प्रार्थना है कि वे अपनों को गंवाने वाले परिवार को दुख सहने की शक्ति दें।

Very painful disaster...leading to loss of human life due to Gas leakage in Vizag . Pray to almighty. God to give courage to the affected families . 🙏 #VizagGasLeak — Saina Nehwal (@NSaina) May 7, 2020

घायलों की ठीक होने की कामना करता हूं: छेत्री

इधर, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा- वाइजैग से आ रही खबर से दुखी हूं। घायलों के ठीक होने की कामना करता हूं। हमें लोगों की जान बचाने के लिए हरसंभव मदद करनी चाहिए।

Distressing news and scenes coming out of Vizag. Thoughts and prayers with all those who have suffered loss and sincerely hoping the rest recover. We really should be doing every thing possible to value life. #VizagGasLeak — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) May 7, 2020

केमिकल प्लांट से गुरुवार तड़के गैस रिसाव हुआ

विशाखापट्टनम के आरआर वेंकटपुरम गांव स्थित एलजी पॉलिमर केमिकल प्लांट से गुरूवार तड़के जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इस हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।