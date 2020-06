केरल के मलापुरम में अज्ञात बदमाशों ने गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिलाया, मुंह में फटने से उसकी मौत हो गई

तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कहा- एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। ऐसा केवल राक्षस ही कर सकता है

दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 09:35 AM IST

केरल में 15 साल की एक गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखा खिलाकर मारने की घटना पर खेल जगत के दिग्गजों ने नाराजगी जताई है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने लोगों से जानवरों के प्रति प्यार से पेश आने की अपील की। वहीं, फुटबॉलर सुनील छेत्री और तेज गेंदबाज उमेश यादव ने जानवरों के साथ हिंसा करने वालों को राक्षस बताया।

कोहली ने हथिनी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की कार्टून वाली फोटो शेयर की। उन्होंने किया, ‘‘केरल की घटना के बारे में सुनकर काफी निराश और चकित हूं। मैं अपील करता हूं कि जानवरों के साथ प्यार से पेश आएं और उनकी देखभाल करें। ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें बंद होना चाहिए।’’

Appalled to hear about what happened in Kerala. Let's treat our animals with love and bring an end to these cowardly acts. pic.twitter.com/3oIVZASpag — Virat Kohli (@imVkohli) June 3, 2020

हरभजन और सायना ने दुख जताया

हरभजन सिंह ने कहा, ‘‘केरल में एक गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिए गए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। एक निर्दोष गर्भवती हथिनी के साथ ऐसी क्रूरता कैसे की जा सकती है।’’ वहीं, भारतीय महिला बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने कहा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ है।

So sad to know this 😢 https://t.co/nlfcNTqw5w — Saina Nehwal (@NSaina) June 3, 2020

दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए: उमेश

भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने कहा, ‘‘वह एक बेगुनाह गर्भवती हथिनी थी। राक्षसों, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी।’’ तेज गेंदबाज उमेश यादव ने कहा, ‘‘एक गर्भवती हथिनी को पटाखों से भरा अनानास खिला दिया। ऐसा केवल राक्षस ही कर सकता है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।’’

She was a harmless, pregnant Elephant. That makes the people who did what they did, monsters and I hope so hard that they pay a price. We keep failing nature over and over again. Remind me how we’re the more evolved species? — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) June 3, 2020

Feeding a pregnant elephant with a pineapple filled with crackers. Only a monster can do this. Strict action should be taken against the culprits. — Umesh Yaadav (@y_umesh) June 3, 2020

क्या है मामला

केरल के मलापुरम में अज्ञात बदमाशों ने एक गर्भवती हथिनी को पटाखे से भरा अनानास खिला दिया था। मुंह में पटाखा फटने से हथिनी की मौत हो गई थी। हथिनी की मौत 27 मई को वेल्लियार नदी में हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।