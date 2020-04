प्रधानमंत्री की अपील- रविवार रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइटें बंद कर दीया, मोमबत्ती, टॉर्च या फोन की फ्लैश लाइट जलाएं

निशानेबाज मनु भाकर ने कहा- हम सभी देशवासी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक साथ आएं और रोशनी कर वायरस को हराएं

दैनिक भास्कर Apr 05, 2020, 04:24 PM IST

खेल डेस्क. दुनियाभर में फैले कोरोनावायरस (कोविड-19) के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की है। मोदी ने कोरोना के अंधकार को दूर करने के लिए रविवार रात 9 बजे 9 मिनट तक लाइटें बंद कर दीया, मोमबत्ती, टॉर्च या फोन की फ्लैश लाइट जलाने को कहा है। उनकी इस अपील का विराट कोहली समेत खेल जगत के दिग्गज पहलवान बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, योगेश्वर दत्त, निशानेबाज मनु भाकर और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी साथ दिया है।

कोहली ने ट्वीट किया, ‘‘स्टेडियम की ताकत उसके फैन्स में होती हैं। भारत की ताकत अपने लोगों में है। आओ आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दुनिया को दिखा दें कि हम एक हैं। आओ हमारे स्वास्थ्य योद्धाओं को दिखा दें कि हम उनके पीछे खड़े हैं। टीम इंडिया - प्रज्जवलित।’’

The power of the stadium is in its fans.

The spirit of India is in its people.



Tonight 9pm for 9min



Let’s show the world, we stand as ONE.

Let’s show our Health Warriors,

We stand behind them.

Team India - IGNITED.@narendramodi @PMOIndia — Virat Kohli (@imVkohli) April 5, 2020

निशानेबाज मनु ने कोरोना को हराने का संकल्प लिया

मनु ने ट्वीट किया, ‘‘हम सभी देशवासी कोरोनावायरस के खिलाफ इस लड़ाई में एक साथ आएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज रात 9 बजे और 9 मिनट के लिए अपने घरों की सभी लाइट बंद करके छत, बालकनी या दरवाजों पर दीए जलाएं और कोरोना को हराने का एक साथ संकल्प लें। जयहिंद।’’

हम सभी देशवासी COVID-19 के विरुद्ध इस लड़ाई में एक साथ आयें और माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi जी के आह्वान पर, आज रात 9 बजे और 9 मिनट के लिए अपने घरों की सभी लाइट बंद करके अपनी छत,बाल्कनी या दरवाजों पर दीये जलाएं और कोरोना को हराने का एक साथ संकल्प लें । 🇮🇳 जयहिंद pic.twitter.com/MozHpYScqn — Manu Bhaker (@realmanubhaker) April 5, 2020

सावधानी के लिए भारतीय सेना की सलाह मानें

दीपक या मोमबत्ती जलाने से पहले हमें सावधानी के लिए सेना की अपील को भी ध्यान में रखना होगा। भारतीय सेना ने सलाह दी है कि दीया जलाते वक्त अल्कोहल बेस्ड सैनेटाइजर इस्तेमाल न करें। इससे आग लगने का खतरा है। हाथ धोने के लिए साबुन ही इस्तेमाल करें।

Advisory



On 05 April 20, let us be careful while lighting diyas or candles. Use soaps to wash your hands and not alcohol based sanitizers prior to lighting.



Together we will fight #COVID19#HarKaamDeshKeNaam#SayNo2Panic#SayYes2Precautions pic.twitter.com/nH2mzrUwA2 — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 4, 2020

आज रात 9:00 बजे 9 मिनट के लिए एक दीया जरूर जलाएं।जो दीया जलाने का विरोध कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी सलाह रात 9:00 बजे बाहर निकल कर जरूर देखें पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ किस तरह एकजुट होकर खड़ा है।#9Baje9Minutes — Babita Phogat (@BabitaPhogat) April 5, 2020

आओ मिलकर दीया जलाये!

एक बार फिर हम लोग मिलकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को देश की एकता और अखंडता का परिचय दें।

आज रात्रि #9baje9minute एक दीया देश के नाम अवश्य जलाएं।ऐसा करने से पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि हम भारतीय हर एक स्थिति में देश के साथ खड़े हैं। pic.twitter.com/wxRt5gjThB — Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) April 5, 2020