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वेस्ट इंडीज का न्यूजीलैंड दौरा:फर्ग्यूसन ने कहा- टेस्ट टीम में जगह न बना पाने से चिंतित नहीं, मुझे बस मौके की तलाश

क्राइस्टचर्च24 मिनट पहले
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फर्ग्यूसन का पिछले साल दिसंबर में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पदार्पण अच्छा नहीं रहा था। 11 ओवर फेंकने के बाद वह पर्थ के मैदान से पैर में चोट के कारण बाहर चले गए थे।

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लोकी फर्ग्यूसन वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में जगह न बना पाने से ज्यादा चिंतित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह लंबे प्रारूप में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेल कर लौटे फर्ग्यूसन इस समय क्वारैंटाइन में हैं। वह 27 नवंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

हमारी टेस्ट टीम में काफी गहराई
फर्ग्यूसन ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि टेस्ट टीम में जगह बनाना काफी मुश्किल है, इसमें काफी गहराई है। हमारे 3 बड़े गेंदबाज ट्रेंट बाेल्ट, टिम साउदी और नील वेग्नर टेस्ट में काफी सफल रहे हैं। उनकी जगह टीम में शामिल किए गए काइले जेमिसन के बारे में उन्होंने कहा कि जेमिसन ने पिछले सीजन में अच्छा किया। इसलिए वह निश्चित तौर पर टीम में जगह के हकदार हैं।

मौके का इंतजार करूंगा : लोकी
दाएं हाथ के इस गेंदबाज ने कहा कि जब आप टीम में गहराई देखते हैं तो मेरे अच्छे दोस्त जेमिसन मौके का फायदा उठाते हैं और अच्छा खेलते हैं। वह दूसरे गेंदबाजों पर दबाव बनाते हैं। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। मेरे लिए ईमानदारी से, इसका मतलब है कि मैं कड़ी मेहनत करूं, जैसा मैं हमेशा करता हूं, मैच दर मैच देखूं, अगर मौका आता है तो मैं सबकुछ करूंगा। मैं उसे दोनों हाथों से भुनाउंगा।

दाएं हाथ के गेंदबाज का पिछले साल दिसंबर में आस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट पदार्पण अच्छा नहीं रहा था। 11 ओवर फेंकने के बाद वह पर्थ के मैदान से पैर में चोट के कारण बाहर चले गए थे।

3 टी-20 और 2 टेस्ट की शृंखला होगी
वेस्टइंडीज 3 टी-20 और 2 टेस्ट मैच की शृंखला खेलने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। फिलहाल दोनों टीमें क्वारैंटाइन में हैं। दोनों के बीच पहला टी-20 27 नवंबर को ऑकलैंड में, 29 और 30 नवंबर को दूसरा और तीसरा टी-20 माउंट मउंगानुई में खेला जाएगा। इसके बाद दोनों के बीच पहला टेस्ट मैच 3 दिसंबर से ऑकलैंड और दूसरा टेस्ट मैच 11 दिसंबर से वेलिंगटन में खेला जाएगा।

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