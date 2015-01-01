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वेस्टइंडीज का न्यूजीलैंड दौरा:टी-20 सीरीज में नई जर्सी में उतरेगी विंडीज की टीम, वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर तैयार की गई जर्सी

सेडन पार्क4 मिनट पहले
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वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ब्रैंडन किंग नई जर्सी में।

वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के दौरान नई जर्सी में मैदान पर उतरेगी। वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड दौरे पर है। उसे तीन टी-20 और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं। नई जर्सी टी-20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। अब वेस्टइंडीज सभी इंटरनेशनल टी-20 मैचों में इसी जर्सी पर उतरेगी। शुक्रवार को नई जर्सी लॉन्च किया गया। नई जर्सी को काफी आकर्षक बनाया गया है। यह मैरून और येलो कलर की है। टी शर्ट के आगे का ज्यादातर भाग येलो में है और बीच- बीच में मैरून कलर है। जबकि बाजू मैरून कलर की है।

27 नवंबर से टी-20 मैच

वेस्टइंडीज दौरे की शुरुआत टी-20 मैच से करेगी। पहला मैच 27नवंबर से ईडन पार्क में होगी। जबकि दूसर टी-20 मैच 29 और तीसरा टी-20 मैच 30 नवंबर को बे ओवल खेले जाएंगे।न्यूजीलैंड की टीम इसके बाद दो टेस्ट के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करेगी।पहला टेस्ट हैमिल्टन के सेडन पार्क में तीन दिसंबर से जबकि दूसरा वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व में 11 दिसंबर से खेला जाएगा।

वेस्टइंडीज दो बार जीत चुकी है टी-20 वर्ल्ड कप खिताब

वेेस्टइंडीज की टीम दो बार टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत चुकी है। 2012 में श्रीलंका में आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप और 2016 में इंडिया में आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था।

कमर्शियल डायरेक्टर डोमोनिक वॉर्न ने क्या कहा-

वेस्टइंडीज टीम के कर्मशियल डायरेक्टर डोमोनिक वॉर्न ने कहा,”हम लोग टी-20 के लिए नई जर्सी को लॉन्च कर काफी उत्साहित हैं। टीम इस सीरीज के साथ ही 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में भी यह जर्सी पहनेगी।’

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