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कोरोना के बीच फुटबॉल क्लब की कमाई:मेसी की टीम बार्सिलोना ने मौजूदा सीजन में कमाए 6344 करोड़ रुपए, रोनाल्डो की टीम से 80% ज्यादा

मैड्रिडएक घंटा पहले
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बार्सिलोना क्लब के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी और युवेंट्स टीम के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। -फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
बार्सिलोना क्लब के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी और युवेंट्स टीम के क्रिस्टियानो रोनाल्डो। -फाइल फोटो

कोरोनावायरस के कारण फुटबॉल के 20 बड़े क्लब ने 2019-20 सीजन में बड़ा नुकसान झेला था। मौजूदा 2020-21 सीजन में इन बड़े क्लबों के रेवेन्यू में करीब 2 हजार मिलियन यूरो (17744 करोड़ रुपए) के नुकसान होने का अनुमान है। फिलहाल, स्पेनिश क्लब बार्सिलोना ने अब तक सबसे ज्यादा 715.1 मिलियन यूरो (6344 करोड़ रुपए) कमाए। लियोनल मेसी इसी क्लब से खेलते हैं।

डेलोइट कंसलटेंसी की एनुअली स्टडी के मुताबिक, कमाई के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम और इटेलियन क्लब युवेंटस 397.9 मिलियन यूरो (3528 करोड़ रुपए) कमाई के साथ 10वें नबंर पर काबिज है। उसकी कमाई बार्सिलोना से करीब 80% कम है।

स्टेडियम में दर्शकों के प्रतिबंध से ज्यादा नुकसान
रिपोर्ट के मुताबिक, सभी क्लब को सबसे ज्यादा नुकसान स्टेडियम में दर्शकों के प्रतिबंध से होगा। बार्सिलोना के बाद दूसरे नंबर पर रियाल मैड्रिड, तीसरे नंबर पर बायर्न म्यूनिख और मैनचेस्टर यूनाइटेड 5वें नंबर पर काबिज है।

क्लबदेशकमाई (मिलियन यूरो में)
बार्सिलोनास्पेन715.1
रियाल मैड्रिडस्पेन714.9
बायर्न म्युनिखजर्मनी634.1
मैनचेस्टर यूनाइटेडइंग्लैंड580.4
लिवरपूलइंग्लैंड558.6
मैनचेस्टर सिटीइंग्लैंड549.2
पीएसजीजर्मनी540.6
चेल्सीइंग्लैंड469.7
टॉटेनहमइंग्लैंड445.7
युवेंटसइटली397.9

स्पेनिश लीग में कटौती से बार्सिलोना को ज्यादा नुकसान
कोरोना की वजह से फुटबॉल जगत में सबसे ज्यादा नुकसान स्पेनिश क्लबों को हुआ। घरेलू लीग ला लीगा ने क्लबों की सैलरी कैप में 600 मिलियन यूरो (करीब 5413 करोड़ रुपए) की कटौती की। उसका सबसे ज्यादा नुकसान बार्सिलोना और वेलेंसिया को हुआ। वहीं, रियाल मैड्रिड के पास इस सीजन का सबसे बड़ा बजट रहा।

बार्सिलोना ने इस सीजन के लिए सैलरी कैप में लगभग 300 मिलियन यूरो (करीब 2637 करोड़ रु.) की कटौती की है। 2020-21 सीजन के लिए उनकी सैलरी कैप 382.7 मिलियन यूरो (करीब 3359 करोड़ रु.) है, जो पिछले सीजन में 671.4 मिलियन यूरो (करीब 59 हजार करोड़ रु.) थी।

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