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दर्शकों को मिस कर रहे जोकोविच:वर्ल्ड नंबर-1 ने कहा- 10% लोग भी ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने पहुंचे, तो प्लेयर्स के लिए बड़ी बात होगी

34 मिनट पहले
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सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है।- फाइल फोटो

वर्ल्ड नंबर-1 नोवाक जोकोविच ने उम्मीद जताई है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन के दौरान दर्शक मैच देखने स्टेडियम पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, 'मैंने सुना है कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स 50% लोगों को स्टेडियम में एंट्री देने की बात कर रहे हैं। अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है और टूर्नामेंट में अगर 10% लोग भी स्टेडियम पहुंचते हैं, तो ये बड़ी बात होगी।'

स्टेडियम में दर्शकों को मिस कर रहे जोकोविच

जोकोविच ने ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कहा, 'हम फिलहाल दर्शकों को काफी मिस कर रहे हैं। उनके आवाज और हर शॉट पर उनके क्लैप से प्लेयर्स को काफी आत्मविश्वास मिलता है। जब वे आपके लिए टेनिस कोर्ट में चीयर करते हैं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ हो सकता है।'

4 में से 3 ग्रैंड स्लैम कोरोनाकाल में ऑर्गेनाइज की गई

जोकोविच ने कहा कि 2020 के सीजन के लिए वे 'स्ट्रेंज' शब्द का इस्तेमाल करना चाहेंगे। उन्होंने कहा, 'कोरोनाकाल के शुरुआत में हमें 6 महीने का गैप मिला। कोरोना रहते हुए भी हमने टेनिस टूर्नामेंट्स में भाग लिया। कोरोना के बीच और बिना दर्शकों के हमने इस सीजन में काफी टूर्नामेंट्स खेले हैं। 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम हमने इस दौरान खेला। साथ ही ATP फाइनल्स, सिनसिनाटी ओपन और रोम ओपन भी हमने इस दौरान खेला।' विम्बलडन को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था।

मिड दिसंबर तक खिलाड़ियों को क्वारैंटाइन करने की मिल सकती है परमिशन

ऑस्ट्रेलियन ओपन अगले साल 18 जनवरी से 31 जनवरी के बीच खेला जाएगा। कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलियन ओपन को तय समय पर कराने को लेकर टेनिस ऑस्ट्रेलिया के अलावा प्रशासन और राजनेता भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सांसद डेनियल एंड्रयूज ने कहा था कि टेनिस ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि दिसंबर के मध्य में प्लेयर्स को क्वारैंटाइन में ट्रेनिंग करने की अनुमति जल्द ही विक्टोरियन और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट दे देगी।

ऑस्ट्रेलियन ओपन होस्ट करने के लिए 3 टेनिस कोर्ट तैयार

ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए मेलबर्न पार्क में तीन कोर्ट तैयार किए गए हैं। जिसमें रोड लेवर एरेना सबसे बड़ा है। इसमें 15,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। वहीं, मेलबर्न एरेना में 9,646 लोगों के बैठने की क्षमता है। जबकि, मार्ग्रेट कोर्ट एरेना में 7,500 लोगों के बैठने की क्षमता है।

जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता

सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सबसे ज्यादा 8 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के रॉय इमरसन और स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर ने 6-6 बार ये खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया के जैक क्रॉफोर्ड और केन रोजवेल ने 4-4 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है।

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