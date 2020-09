Hindi News

Yuvraj Said Thanks Miss One Ball: Rahul Tewatia Said Later I Felt That, I Missed A Ball, I Could Hit 6 Sixes On 6 Balls.

आईपीएल 2020: पंजाब के खिलाफ एक ओवर में पांच छक्के लगाने वाले राजस्थान के राहुल तेवतिया बोले- एक सिक्स और लगा सकता था; युवराज ने कहा- शुक्रिया, आखिरी नहीं लगाया

आईपीएल में रविवार रात खेले गए एक मैच में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को हरा दिया। राहुल तेवतिया जीत के हीरो रहे। तेवतिया ने शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच पलट दिया। उन्होंने 31 गेंद पर 53 रन की पारी खेली।

युवाराज ने 2007 टी-20 वर्ल्डकप में स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे

तेवतिया ने 31 बॉल पर 53 रन बनाए, पहली 19 गेंद पर 8 जबकि आखिरी 12 बॉल पर 45 रन बनाए

आईपीएल-13 में रविवार रात राजस्थान रॉयल्स ने लीग का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 224 रन बनाए। राजस्थान ने 226 रन बनाकर 4 विकेट से मैच जीत लिया। राहुल तेवतिया (53) जीत के हीरो रहे। राजस्थान को जीत के लिए 18 बॉल पर 51 रन चाहिए थे। तेवतिया ने शेल्डन कॉटरेल के एक ओवर में 5 छक्के लगाकर मैच पलट दिया। तेवतिया को इस पारी के लिए वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने बधाई दी है।

युवी ने क्या कहा

युवराज ने मजाकिया लहजे में ट्वीट किया। कहा- न भाई न ! अच्छा रहा तुमने एक गेंद छोड़ दी। हालांकि, तेवतिया अगर 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा भी देते तो युवराज का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता था। दरअसल, आईपीएल को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दर्जा हासिल नहीं है। यह बीसीसीआई की प्राइवेट लीग है। लिहाजा, इसमें बने रिकॉर्ड अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड भी नहीं माने जाते। युवराज ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 बॉल पर 6 छक्के लगाए थे।

Mr @rahultewatia02 na bhai na 😅 thanks for missing one ball ! What a game congratulations to rr for a spectacular win !!! #RRvKXIP @mayankcricket great knock @IamSanjuSamson brilliant !

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) September 27, 2020

सहवाग ने कहा- माता आ गई थी

वीरेंद्र सहवाग ने भी तेवतिया की पारी को सराहा। कहा- तेवतिया में माता आ गई थी। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और जीवन में एक ही पल में कुछ भी बदलाव हो सकता है।

Tewatia mein Mata aa gayi. What a redemption. Such is cricket and such is life, changes within minutes.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) September 27, 202

तेवतिया बोले- 6 बॉल पर 6 छक्का लगा सकते थे

तेवतिया ने मैच के बाद कहा- मुझे बाद में अहसास हुआ कि एक गेंद मैंने मिस कर दी। 6 छक्के भी लगा सकता था। इस बात की खुशी है कि मुझे जिस रोल के लिए भेजा गया, वो मैंने निभाया। मुझे स्पिनर्स को टारगेट करने के लिए ऊपर भेजा गया था। शुरुआत ठीक नहीं हुई। लेकिन, मुझे खुद पर भरोसा था। रॉबिन उथप्पा ने भी यही भरोसा दिलाया। इसके बाद मैंने लंबे शॉट खेले।

फैन्स ने कहा- अक्षय कुमार आपके रोल के लिए तैयार हैं

राहुल की इनिंग को फैन्स ने भी हाथोंहाथ लिया और तारीफ की। एक फैन्स ने ट्वीट किया- राजस्थान रॉयल्स के लिए तेवतिया गेम चेंजर रहे। एक और फैन ने लिखा- आपके ऊपर बनने वाली फिल्म में अक्षय कुमार आपका किरदार निभाने के लिए तैयार हैं।

आखिरी 12 गेंद पर राहुल ने 45 रन बनाए

तेवतिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती 19 बॉल पर उन्होंने सिर्फ 8 रन ही बनाए थे। इसके बाद हाथ खोले और 12 बॉल पर 45 रन बना दिया। इसमें 7 छक्के थे।