Tokyo Olympics Indian Sporting Legends Congratulate Neeraj Chopra Who Created History By Winning Gold In Olympics

नीरज ने जेवलिन को पहुंचाया सूरज तक: ओलिंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा को दिग्गजों ने दी बधाई, बिंद्रा ने कहा-गोल्डन क्लब में स्वागत है

नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता।

भारत के जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यह 121 साल के भारत के ओलिंपिक इतिहास में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स (एथलेटिक्स) का पहला गोल्ड है। नीरज की स्वर्णिम कामयाबी के बाद पूरी दुनिया से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं।

सचिन ने कहा-देश आपकी वजह से आज ज्यादा चमक रहा है

भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया- नीरज ने जेवलिन को पहुंचाया सूरज तक! नीरज आपकी बदौलत भारत आज ज्यादा चमकदार हो गया है। आपने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है।

बिंद्रा ने अपने क्लब में स्वागत किया

नीरज से पहले ओलिंपिक गेम्स के इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने का कारनामा सिर्फ निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने किया था। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में 10 मीटर एयर राइफल का गोल्ड जीता था। बिंद्रा ने लिखा- और गोल्ड नीरज का हुआ। आपको सलाम। आपने देश के सपने को पूरा किया। शुक्रिया। साथ ही गोल्डन क्लब में आपका स्वागत है। इसकी बहुत जरूरत थी। आप पर बहुत ज्यादा गर्व है।

Yay yay !!! Can’t get over this feeling .. it’s a gold . GOLD !!! Neeraj chopra you have been scripted in history #Olympics2020 pic.twitter.com/6yoWElXO3j

मिताली ने कहा- नीरज आपने इतिहास रच दिया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने लिखा- इस फीलिंग से बाहर नहीं आ पा रही हूं। यह गोल्ड है। नीरज चोपड़ा आपने इतिहास रच दिया है।

मीराबाई ने भी दी बधाई

टोक्यो ओलिंपिक में भारत का खाता खोलने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भी नीरज को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया- एथलेटिक्स में देश के लिए पहला गोल्ड जीतने के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई नीरज चोपड़ा। यह हमारे देश के लिए वाकई गर्व का पल है।

सहवाग बोले-रॉकेट है नीरज चोपड़ा

पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने खास अंदाज में नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। उन्होंने लिखा-वाह...वह एक रॉकेट है। यह एक गोल्ड है और इसकी खुशी में आज 100 करोड़ आंसू निकले हैं। ऐसे दिन आसानी से नहीं आते।