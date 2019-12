जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों को 962 अरब रु. मिलेंगे

कैलिफोर्निया में हुई तबाही को कंपनी ने स्वीकार कियाइवान पेन, लॉरेन हेपलर, पीटर एविसमहीनों चली बातचीत के बाद कैलिफोर्निया, अमेरिका में जंगल की आग से प्रभावित लोगों को मुआवजा मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पेसिफिक गैस, इलेक्ट्रिक कंपनी पीड़ितों को 962 अरब रुपए देने के लिए तैयार हो गई है। इसमें से कुछ पैसा सरकारी एजेंसियों और प्रभावित लोगों के वकीलों के हिस्से में जाएगा। करार में इंश्योरेंस कंपनियां और सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं।2017 और 2018 में भीषण आग में उत्तर कैलिफोर्निया का पेराडाइज शहर तबाह हो गया था। जंगलों की आग में कई लोगों की जान चली गई। हजारों घर और कारोबारी प्रतिष्ठान नष्ट हो गए। गर्वनर गेविन न्यूसॉम, सेन जोस के मेयर सेैम लिकार्डो सहित स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बिजली कंपनी के उपकरणों में गड़बड़ी से जंगलों में आग फैली थी। उसने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुरुस्त करने के कदम नहीं उठाए। कैलिफोर्निया पब्लिक यूटिलिटी कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि जंगल की आग का मुख्य कारण 100 वर्ष पुराना ट्रांसमिशन टॉवर रहा। ट्रांसमिशन लाइनों की खराबी के कारण आग फैली थी। लाइनों के रखरखाव में खामियां पाई गई थीं।मुआवजे का समझौता पेसिफिक कंपनी के गलत रुख को देखते हुए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कंपनी ने जनवरी में दिवालिया होने की अर्जी दाखिल की थी। उसका कहना था कि उसके खिलाफ आग से संबंधित 3850 अरब रुपए के दावे ठोके गए हैं। अब दिवालिएपन की प्रक्रिया रुक जाएगी। कंपनी ने इंश्योरेंस धारकों को 784 अरब रुपए नगद देने पर सहमति जताई है। कंपनी ने शुरुआत में पीड़ितों को 598 अरब रु. की पेशकश की थी। पीड़ितों के वकीलों का अनुमान था कि पेसिफिक गैस, इलेक्ट्रिक के खिलाफ 2017 और 2018 के अग्निकांडों के लिए कुल 3850 अरब रु.का दावा बनता है।कंपनी ने बताया कि मौजूदा समझौता 2017 के टब्स अग्निकांड के दावों का भी निपटारा करेगा। कैलिफोर्निया के वन और अग्नि सुरक्षा विभाग ने कंपनी को अग्निकांड की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। लेकिन, कैलिफोर्निया की सर्वोच्च अदालत ने अग्निकांड में कंपनी के उपकरणों के कारण आग भड़कने की जांच के लिए मुकदमा शुरू किया था। 